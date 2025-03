Geometri dell’Arimondi Eula di Racconigi protagonisti della Giornata Internazionale delle foreste

Il 21 marzo, in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste, gli studenti della classe III E Geometri dell’Istituto Arimondi Eula di Racconigi hanno partecipato a un’attività scolastica dal forte valore ambientale e formativo. Guidati dal loro docente, Prof. Domenico Robasto, e accompagnati dal Corpo Forestale dei Carabinieri di Saluzzo, i ragazzi si sono cimentati nella piantumazione di specie arboree autoctone, lungo il suggestivo sentiero del Maira.

L’iniziativa si è inserita perfettamente nel percorso didattico di geopedologia, con l’obiettivo di far comprendere agli studenti l’importanza della vegetazione forestale nella tutela del suolo, nella regolazione del microclima e nel mantenimento della biodiversità. Un’attività che ha unito conoscenze scientifiche e sensibilità ecologica, offrendo agli allievi un’occasione concreta per prendersi cura del proprio territorio.

Sono stati messi a dimora circa 40 esemplari di Farnie (Quercus robur L. subsp. robur) e Carpini bianchi (Carpinus betulus L.), specie tipiche della foresta planiziale e perfettamente adattate all’ambiente ripariale. Le giovani piante, donate dalla Regione Piemonte, sono state trapiantate non a radice nuda, ma con il pane di terra, una scelta tecnica che riduce notevolmente il rischio di crisi da trapianto e favorisce un più rapido attecchimento. Per proteggere gli astoni dai danni causati dalla fauna selvatica locale – in particolare lepri, minilepri e caprioli – ogni esemplare è stato dotato di una griglia metallica alla base, in modo da evitare così la decorticazione del fusto, spesso causa di morte delle piantine nei primi anni di vita.

Gli allievi hanno partecipato con grande interesse e passione, scavando le conche, sistemando il terreno e mettendo a dimora ogni pianta con cura e attenzione. A guidarli sul campo, il Maresciallo Nicla Rossaro , il Brigadiere Andrea Renzi, del Corpo Forestale dei Carabinieri di Saluzzo, il responsabile del Centro Cicogne di Racconigi Bruno Vaschetti, il CAI e l’assessore del comune di Racconigi Mariano Enrico . Preziosi sono stati i loro interventi sulle scelte vegetazionali, sulle caratteristiche del suolo e sull’importanza degli interventi di rimboschimento.

Una curiosa coincidenza ha voluto che nei giorni immediatamente successivi alla piantumazione si verificassero abbondanti piogge: un segno di buon auspicio, ma soprattutto una condizione ideale per favorire l’attecchimento delle giovani piante.

L’impegno della classe, però, non si è fermato qui: agli studenti, infatti, è stato affidato il monitoraggio della crescita delle piante attraverso periodici sopralluoghi che verranno effettuati nel corso dell’anno scolastico, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, dove sarà possibile osservare direttamente l’evoluzione del verde piantumato.

Ancora una volta, la scuola dimostra di saper educare non solo al sapere tecnico, ma anche al rispetto dell’ambiente e alla cura del paesaggio, valori fondamentali per i futuri geometri e cittadini del domani.