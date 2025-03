E' morto Giandomenico Genta, tributarista e per sei anni presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

E' morto Giandomenico Genta, noto commercialista e tributarista cuneese, per sei anni presidente della Fondazione CRC, dal 2016 al 2022 e grande protagonista della scena economica cuneese.

Aveva 68 anni. Nativo di Valdagno, in provincia di Vicenza, viveva da sempre a Cuneo, città nella quale aveva sempre lavorato e si era sempre distinto per la competenza in ambito contabile e tributario.

Tantissimi i ruoli ricoperti nei collegi sindacali e nei consigli di amministrazione di tante società, fino a quello più prestigioso e ambito, quello a presidente della Fondazione CRC, l'ottava in Italia per patrimonio.

L'elezione e poi, dopo quattro anni, la riconferma. Fino al Covid, contratto nel marzo del 2021 e da cui non si era mai completamente ripreso, nonostante le lunghe cure. Come purtroppo accaduto a tanti, le sue condizioni furono da subito molto gravi. Un percorso clinico lungo e faticoso, il ricovero prima al Santa Croce, poi al Niguarda di Milano, ancora al Carle e alla Clinica S. Antonio di Cuneo, poi al Centro Riabilitativo di Fiorenzuola D’Arda e infine la riabilitazione presso la clinica Stella del Mattino di Boves.

Fino al ritorno a casa. Il 10 maggio 2023 la visita in Fondazione, con un'accoglienza affettuosa e partecipata.

L'ultima apparizione pubblica al compleanno del Rondò dei Talenti, uno dei suoi progetti più amati. Lì, tra la commozione dei presenti, in primis del suo vice e poi eletto presidente alla sua destituzione Ezio Raviola, aveva sentito l'affetto della città, anche lui visibilmente emozionato.

"Voi sapete quanto sia importante avere il denaro, ma il denaro senza le idee non conta niente. Noi abbiamo avuto le idee per realizzare questo progetto ed è qualcosa che ci rende orgogliosi", aveva detto in quel contesto, quasi un piccolo testamento ad evidenziare la sua caratura etica e intellettuale. Per tutti un uomo perbene, benvoluto e stimato in modo trasversale. Per i suoi modi garbati e per la disponibilità.

Genta lascia la moglie Caterina e i figli Anna e Gianmarco. Ancora da stabilire la data del funerale.