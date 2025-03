Cedesi attività “Il gelato in bicicletta”, una tradizione che passa di mano

A Cuneo, in via Cavour 5, c'è un'attività che negli ultimi anni ha fatto la storia del gelato artigianale lungo le strade, le piazze, i giardini e le scuole di Cuneo: "Il gelato in bicicletta". Un nome che racconta una passione, quella di Renato Dalmasso, maestro gelatiere dal 1970, che con impegno e dedizione ha portato avanti il mestiere con autentico amore per la tradizione.

Nel 2017 ha dato vita a un progetto innovativo: portare il suo gelato non solo ai clienti della sua gelateria, ma anche per le strade della città, grazie a un carretto in bicicletta. Un'idea semplice ma geniale, che ha riscosso un successo incredibile, regalando sorrisi e freschezza in ogni angolo di Cuneo. "Ho conosciuto migliaia di ragazzi in questi anni, alcuni oggi sono adulti e tornano con i loro figli per gustare un gelato proprio come facevano da piccoli" racconta Renato.

Oggi, però, a 71 anni, è arrivato il momento di passare il testimone "… l'età non è più dalla mia parte. Per portare avanti un'attività come questa servono energia, entusiasmo e voglia di innovare. Io ho dato tutto me stesso, ora è giusto che qualcun altro raccolga questa eredità e la porti avanti con passione".

L'attività in vendita comprende non solo la gelateria, con licenza fissa e autorizzazione per il un dehor, ma anche il laboratorio di produzione, la caffetteria e la vendita itinerante con il celebre carretto in bicicletta. Un'opportunità unica per chi sogna di lavorare nel mondo del gelato artigianale, mantenendo viva una tradizione che addolcisce le giornate dei cuneesi.

" Il gelato in bicicletta " è molto più di un'attività commerciale: è un punto di riferimento per chi ama il gelato fatto come una volta, con ingredienti genuini e tanta passione. Chi raccoglierà questa eredità avrà tra le mani un tesoro, pronto a scrivere nuove pagine di gusto e successo.

Chi fosse interessato339 può contattare il sig. Renato Dalmasso al numero 339-54.15.778