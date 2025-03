Judo, dalla Croazia a Torino importanti traguardi per l’ASD Valle Maira

C’erano anche gli atleti dell’ASD Judo Valle Maira gli scorsi 15 e 16 marzo a Porec, in Croazia, per l’European Cup valevole per l’acquisizione dei punti della Ranking Mondiale.

Una competizione importantissima: 620 gli iscritti, in rappresentanza di tutta l’Europa, nonché le nazionali Canadese, Israeliana ed Australiana, per un totale di quattro aree di gara allestite per accogliere al meglio i judoka.

A partecipare, in rappresentanza dell’associazione sportiva dronerese, due atleti: Marchiò Claudia e Garelli Giacomo.

Claudia Marchiò Cadetta Kg 70

Bella gara quella di Marchiò Claudia (Cadetta kg 70), soprattutto per la grinta dimostrata. L’atleta non è stata fortunata nel sorteggio e si è dovuta confrontare con una fortissima altleta Croata: dopo un bel combattimento Claudia ha dovuto arrendersi e, recuperata, ha poi affrontato un’atleta dalla Spagna. Per più di metà incontro Claudia è riuscita a sovrastarla facendo molti attacchi, purtroppo stanca ha però subito un punto.

Brillante per il primo minuto invece Garelli Giacomo (Cadetto kg 73) in competizione con un atleta croato, si è poi spento nella concentrazione e ha perso. Purtroppo Giacomo non è stato più recuperato.

Nella giornata del 15 marzo c’è stata un’altra importante competizione che ha visto protagonisti gli atleti dell’ASD Judo Valle Maira. A Torino, nel palazzetto le Cupole, si è disputata la Turin Cup.

Ottimi i risultati ottenuti:

Giammario Francesco (Esordiente kg 60) ha conquistato il terzo posto;

Allione Diego (Esordiente kg 50) ha conquistato il quinto posto;

Bonito Achille (Esordiente kg 50) ha conquistato il nono posto;

Penone Yuri (Juniores kg 100) ha conquistato il terzo posto;

Varetto Marco (Seniores kg 81) ha conquistato il quinto posto;

Bertolotti (Giorgio Seniores kg 81) ha conquistato il nono posto.

I Tecnici e il Presidente si congratulano con gli atleti per gli ottimi risultati ottenuti.