Al teatro Moretta di Alba c'è Chasing the Future - FrequenTa

Ingredienti: incontri, musica, ambiente e sostenibilità. È Chasing the Future - FrequenTa. Dopo il successo del concerto di Filippo Cosentino in chitarra sola, il secondo appuntamento è per venerdì 4 aprile alle 21 al Cinema Teatro Moretta con le più belle musiche dei cartoni animati Disney. Il Jazz Cartoon Duo guidato da Piergiorgio Elia al sax interpreterà i capolavori senza tempo dei film d’animazione che non smettono di incantare grandi e piccini: da Alice nel Paese delle Meraviglie a Biancaneve e i sette nani, da Il Re Leone a Pinocchio, da Frozen a Toy Story e molti altri.

Il biglietto di ingresso è di 10 euro, ridotto a 5 per bambini e minori di 18 anni. La prevendita è aperta su CiaoTickets. I biglietti saranno inoltre disponibili al botteghino la sera del concerto fino a esaurimento.

Venerdì 9 maggio, alle 21, in collaborazione con Banca d’Alba, nella sala convegni di Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4, è in programma il primo talk della stagione con lo scrittore Walter Pistarini. L’autore proporrà un excursus sulle canzoni ambientaliste a partire dai primi anni del ‘900 fino ai giorni nostri, nel giorno dell’uscita del libro “Canzoni per un sogno. Prima enciclopedia della canzone ecologista”. Ingresso libero e gratuito.

Programma

Venerdì 4 aprile h. 21: Le più belle musiche dei cartoni animati Disney, Jazz Cartoon Duo, Cinema Teatro Moretta. - Ingresso: 10 euro - ridotto under18 e convenzioni 5 euro

Venerdì 9 maggio h. 21. Talk: La canzone ecologista con Walter Pistarini, Palazzo Banca d’Alba, via Cavour 4 - Ingresso libero