Al via da Fossano il percorso costitutivo del "Patto Civico per la Granda"

Prenderà il via da Fossano, alle ore 10 di domenica 30 marzo, il percorso costitutivo del "Patto Civico per la Granda".

Presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja si svolgerà, infatti, il primo incontro del Comitato Promotore. Una riunione utile a gettare le basi ideali e i contenuti dell'impegno di tante persone che, indipendentemente dall'essere amministratori locali, hanno a cuore il futuro del cuneese.

"A livello locale esistono soluzioni comuni a problemi comuni, l'ambizione che coltiviamo è proprio quella di lavorare a quelle soluzioni, facendolo senza preconcetti. E ciò non significa rinunciare alla politica - spiegano gli organizzatori -. Condividiamo con tanti amici di tutto il cuneese l'obiettivo di creare un luogo ove le appartenenze partitiche lascino spazio al lavoro comune e alla risoluzione dei problemi. Alla forma associativa, che aiuta a rendere tangibile questo metodo oltre a consentire di organizzare momenti di approfondimento e studio, giungeremo dopo il percorso di confronto che avvieremo su tutto il territorio provinciale".

L'invito a partecipare è rivolto a tutti i concittadini cuneesi che fanno del pragmatismo il proprio metodo di lavoro e che non guardano alle appartenenze partitiche per provare a lavorare insieme.

"Il nostro esempio proviene dal mondo del volontariato, persone che non guardano ai colori ma lavorano insieme per il bene comune. È lo stesso concetto alla base delle liste civiche che, e non è un caso, sono presenti in tutti i 247 Comuni della provincia" concludono gli organizzatori.