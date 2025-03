Atletica, Michele Aimo 4° alla Wuhan Marathon Elite Race

Esperienza internazionale per Michele Aimo 4° alla Wuhan Marathon Elite Race che metteva di fronte alcune delegazioni Universitarie di Scienze Motorie di tutto il Mondo. Per il Monregalese, in questa occasione con la maglia dell’Università di Torino, si è trattato del secondo tentativo sulla 42 km conclusa questa volta con un ottimo 2h32’02: un crono di tutto rispetto per il 22enne.

Sono invece in 4 i finisher a Milano nella 21 km della Stramilano Half Marathon che ha visto al via 9.000 atleti. Per i monregalesi il più veloce è stato Simone Fulcheri con 1h46’02” seguito dall’inossidabile Ferdinando Pace (1h47'44") e da Andrea Gandolfi (1h51”03). Tra le si segnala Graziella Venezia 2ª tra le SF60 in 1h47’05”,

Si è corso anche a Torino, alla tappa piemontese della Deejay ten, il circuito con le gare non competitive più famose e partecipate d’Italia, organizzata da Radio Deejay. I portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua Laura Restagno e Matteo Cafiero hanno fatto segnare i migliori tempi sia tra le donne che tra gli uomini. Sul traguardo di Piazza Castello Laura ha chiuso in 40’19”, mentre il garessino d’origine e cebano d’adozione, Cafiero in 38'09".

Al classico Trofeo Nuova Conca Verde, una classicissima di 7,2 km organizzata dall’Atletica Valle Varaita alla colletta di Rossana, Flavio Dibartolomeo si è tolto la soddisfazione di salire sul 2° gradino del podio tra gli SM45, mentre Matteo Cafiero si è dovuto accontentare del 3° posto negli SM35. In gara anche Dario Mondino e l’allievo Matteo Garelli.