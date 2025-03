Bra, al Teatro del Poi lo spettacolo "La cosa dei figli"

Venerdì 28 marzo alle ore 21.30 al Teatro del Poi di Bra lo spettacolo "LA COSA DEI FIGLI", di e con Giorgia Goldini.



Un bambino entra a far parte della tua vita e niente sarà mai più come prima. Niente. Mai più. E anche se pensavi di essere preparata, in certi momenti tra i dolori tipici della tua età e i tremori dati dalla mancanza di sonno, ti chiedi se ce la farai. La risposta è: probabilmente no. Ma alla fine sì.

Uno spettacolo che parla dell’essere una mamma, una donna, una persona. Che parla di quanto la maternità sia tanto stupenda quanto terrificante.

Potete prenotare mandando un Whatsapp al 392 0579940