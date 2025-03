Da fine marzo nuovi appuntamenti alla Scuola APM di Saluzzo per i più piccoli

Dal 31 marzo viene riproposto presso la Scuola APM Presto Prestissimo! un percorso pensato per la fascia di età dagli 0 ai 36 mesi e costruito per accogliere e mettere in relazione, in uno spazio in cui la musica diventa strumento di comunicazione. Un viaggio straordinario insieme al proprio bambino alla scoperta della musica nelle sue molteplici variazioni: gioco, espressione, relazione e libertà.

Il percorso sarà strutturato in 8 incontri da 45 minuti nei seguenti giorni:

lunedì alle ore 16.30 (0-18 mesi), martedì alle ore 18 (18-36 mesi), mercoledì alle ore 17 (12-24 mesi), e alle ore 18 (24-36 mesi).

Dal 1 aprile nuovi appuntamenti anche per Minuetto, il percorso rivolto ai bambini iscritti al primo anno della Scuola d’Infanzia. Minuetto costituisce la prosecuzione ideale del corso dedicato ai bambini da 0 a 36 mesi, ma può anche essere il primo corso di avvicinamento alla musica, con l’acquisizione delle primissime ma basilari competenze musicali. In questo percorso la musica non è sottofondo, ma compagna di cammino: essa consente di sperimentare, apprendere, comunicare.

Minuetto si articolerà in 8 incontri da 50 minuti nel giorno di martedì alle ore 17.

La quota di partecipazione ai percorsi è di € 80,00 caduno (retta di iscrizione: € 20,00).

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria APM (apm@scuolaapm.it - tel. 0175 47031)