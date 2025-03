Il mondo della scuola albese in lutto per la scomparsa della professoressa Maria Antonietta Panizza

Si svolgeranno oggi, martedì 25 marzo, alle ore 15.30, presso il Santuario Nostra Signora della Moretta ad Alba i funerali di Maria Antonietta Panizza, 72 anni, insegnante in pensione.

Donna colta, conosciuta e apprezzata da colleghi e studenti, la professoressa Panizza ha insegnato lingua italiana e storia per tantissimi anni a generazioni di geometri dell'Istituto “Einaudi”, dove insieme a Corrado Marengo allestì numerosi spettacoli teatrali di successo, ricordati per la cura e la preparazione dei giovani attori.

Uno di questi fu Paolo Tibaldi, oggi affermato attore professionista: “Negli anni 2004-2007 frequentai il laboratorio teatrale che la professoressa Panizza dirigeva insieme al professor Corrado Marengo, anche se non ero un suo allievo. Allestivamo spettacoli molto belli, su temi importanti. Ne ricordo uno sulla migrazione degli italiani e uno improntato sulla 'paura', però di taglio ironico che si intitolava 'Paura sì, ma con tanto zucchero'. Era una vera appassionata di teatro, preparatissima in materia”.

Maria Antonietta Panizza lascia il marito Gian Piero Moretto, agente assicurativo ed ex presidente di SiSi Servizi Idrici, la figlia Elena con Dario, il fratello Enrico, la cognata Mari e i nipoti.

Sono moltissimi gli insegnanti dell’albese che l’hanno conosciuta e che ne serbano un ricordo affettuoso e di grande stima professionale e umana, così come sono numerosi i suoi ex allievi che alla notizia della scomparsa hanno voluto ricordare la docente attraverso i social, con testimonianze accomunate dall'affetto e dalla riconoscenza per una docente che seppe interpretare il proprio ruolo di educatrice con passione e amore per il prossimo.