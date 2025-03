L'Aquila, investe e uccide il fratello con l'auto dopo una lite: arrestato

(Adnkronos) - Dramma a L'Aquila. Un 60enne è morto oggi, martedì 25 marzo, dopo essere stato investito dal fratello con l'auto. Il fatto è avvenuto dopo un violento litigio tra i due. E' accaduto questa mattina dove, stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, un 55enne, dopo aver inseguito il fratello con una mazza, lo avrebbe investito volontariamente con la macchina e ucciso per poi cercare di dileguarsi. A bloccarlo sono stati proprio i militari, allertati da alcuni testimoni.

Il 55enne è stato quindi arrestato, in flagranza di reato, con l'accusa di omicidio volontario. Mentre per il fratello non c'è stato nulla da fare.