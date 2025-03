Papa in convalescenza, rinviata visita re Carlo e Camilla in Vaticano

(Adnkronos) - E' stata rinviata di "comune accordo", visto il recente lungo ricovero di Papa Francesco in ospedale, la visita in Vaticano di re Carlo e della regina Camilla, prevista l'8 aprile. Lo ha annunciato Buckingham Palace in una nota.

I medici hanno suggerito che "Papa Francesco trarrebbe beneficio da un lungo periodo di riposo e recupero. Le Loro Maestà inviano al Papa i loro migliori auguri per la sua convalescenza e non vedono l'ora di fargli visita in Vaticano una volta che si sarà ripreso", si legge nel comunicato.

Carlo e Camilla saranno comunque in Italia, per una visita tra Roma e Ravenna.