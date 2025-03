Statale 28, Sacchetto (FdI): "La Giunta regionale ha risposto all'interrogazione sui progetti di Anas. Nel periodo pasquale e limitazioni della circolazione saranno sospese"

Nella giornata di oggi, 25 marzo, la Giunta Regionale ha risposto ad un’interrogazione a risposta immediata presentata dal Consigliere Claudio Sacchetto, avente ad oggetto: disagi sulla Strada Statale 28 del Colle di Nava, gestione del traffico e strategie future di Anas.

La Strada Statale 28, dal Colle di Nava (che divide il Cuneese e la provincia di Imperia) alla frazione Cantarana, alle porte di Ormea, è stata più volte interessata da notevoli problemi di traffico, dovuti anche e soprattutto a lavori in corso ed all’installazione di semafori provvisori che rallentano ulteriormente il traffico, la gestione della circolazione risulta essere inadeguata in quanto i tempi del semaforo non tengono conto dei flussi contingenti da e per la Liguria, generando un ulteriore aggravio dei tempi di percorrenza e di incremento del congestionamento del traffico e con l’inizio della bella stagione, nei fine settimana, la situazione rischia di peggiorare notevolmente.

“Siccome risulta che allo stato attuale si ha la sensazione che Anas non abbia dato sufficiente ascolto ad un problema che Sindaci e amministratori locali fanno rilevare da molto tempo – sottolinea il Consigliere Sacchetto - ho interrogato la Giunta per capire come Anas intenda risolvere la questione dei lavori con una migliore gestione del traffico e come lo stesso Ente Statale ritenga utile intervenire per completare la messa in sicurezza di una strada così importante e su cui l’ultimo intervento di rilievo risulta essere la galleria paramassi tra Ceva e Nucetto a seguito degli eventi alluvionali del 1994, che venne realizzato grazie anche all’intervento decisivo della Regione”.

La Giunta Regionale ha risposto all’interrogazione sottolineando che allo stato attuale l’asse della SS28 ha attivi 3 cantieri. In località Rocchini è previsto un investimento di 900.000 euro, a Pievetta le barriere prevedono un finanziamento di 1,5 milioni, mentre a Ormea i cordoli ed altre opere come le barriere laterali avranno 1,1 milioni.

Nella risposta è stato ammesso il ritardo con cui l’impresa ha proceduto all’attivazione della regolazione manuale della circolazione nella giornata del 16 marzo u.s., a questo proposito Anas, dopo quanto si è verificato, ha predisposto un sistema di monitoraggio delle singole situazioni di traffico al fine di provvedere in tempi brevi alla regolazione manuale dei flussi per contenere i disagi.

“Nella risposta è stato evidenziato che nel periodo pasquale e del primo maggio le limitazioni della circolazione saranno sospese, inoltre il nuovo sistema di monitoraggio del traffico per procedere tempestivamente alla regolazione manuale risponde alle sollecitazioni venute dagli amministratori locali. La Provincia di Cuneo – conclude Sacchetto - versa in una condizione di viabilità verso la Liguria e la Francia assolutamente insostenibile, soprattutto in rapporto con la sua economia che necessiterebbe di arterie stradali maggiormente efficienti, la Giunta, che ringrazio per la risposta, si dimostra attenta alle azioni che svolge Anas sul suo territorio e sollecita nella segnalazione delle mancanze e nel suggerimento delle soluzioni all’ente nazionale”.