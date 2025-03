Terna, piano: ebitda 2028 previsto in aumento a 3,36 mld euro e utile netto a 1,19 mld

(Adnkronos) - I ricavi di gruppo nel 2028 sono previsti in crescita a 5,19 miliardi di euro, rispetto ai 4,60 miliardi di euro del precedente piano, e l’Ebitda a 3,36 miliardi di euro, rispetto ai 3,25 miliardi di euro del precedente Piano. La crescita media annua (Cagr) nell’arco di Piano sarà di circa il 9% per l’Ebitda. Nel 2025, in particolare, è previsto che i ricavi si attestino a 4,03 miliardi di euro e l’Ebitda a 2,70 miliardi di euro. La crescita dei risultati operativi si rifletterà anche sull’utile netto di Gruppo che passerà da 1,08 miliardi di euro nel 2025 a 1,19 miliardi di euro nel 2028 (rispetto a 1,10 miliardi di euro previsto al 2028 dal precedente Piano). Lo rende noto Terna in un comunicato dopo che il Cda, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Igor De Biasio, ha esaminato e approvato l’Aggiornamento del Piano Industriale 2024-2028 e i risultati al 31 dicembre 2024 del Gruppo, presentati dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia.

Il Consiglio di Amministrazione di Terna proporrà all’Assemblea degli azionisti l’approvazione di un dividendo complessivo per l’esercizio 2024 di 796.358.830,40 euro pari a 39,62 centesimi di euro per azione e la distribuzione al netto dell’acconto sul dividendo ordinario relativo all'esercizio 2024 pari a 11,92 centesimi di euro per azione già posto in pagamento dal 20 novembre 2024 - dei rimanenti 27,70 centesimi di euro per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, da mettere in pagamento dal 25 giugno 2025 con 'data stacco' 23 giugno 2025 della cedola n. 42. A tale saldo non concorrono le azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla 'record date' precedentemente indicata. L’ammontare del saldo del dividendo dell’esercizio 2024 spettante alle azioni proprie detenute dalla società alla 'record date' sarà destinato alla riserva denominata 'utili portati a nuovo'.