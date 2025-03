Verduno, inaugurata la mostra “Oltre il colore” della pittrice braidese Silvia Brizio

La primavera come promessa di nuove emozioni, con dipinti pronti a risvegliare gli animi in dialogo con la natura e il fascino di una dimora storica: è la mostra “Oltre il colore”, allestita nel Real Castello di Verduno, con protagonista la pittrice braidese Silvia Brizio.

Il taglio del nastro è avvenuto sabato 22 marzo alla presenza di un folto pubblico a cui è andato il saluto di benvenuto di Elisabetta Buglioni di Monale, direttrice del Real Castello, che ha sottolineato i tratti di un’arte in sintonia con l’ambiente che la ospita, aprendo così la nuova stagione di eventi culturali.

Numerosi gli ospiti presenti al vernissage, oltre ai rappresentanti istituzionali, tra i quali il sindaco di Verduno, Marta Giovannini e il vicesindaco di Bra, Biagio Conterno, mentre per l’associazione culturale Piero Fraire, che ha patrocinato l’evento, c’erano la presidente Carla Ravera con Giovanni Quaglia.

L’esposizione propone un affascinante viaggio tra opere a soggetto naturale, interpretate in modo personalissimo dall’artista, con uno sguardo che va oltre il confine del colore per arrivare all’armonia della forma e della composizione, come dono in cui riascoltare se stessi, gli altri e la natura, simbolo di vita.

Orario di visita 14-19, dal giovedì al lunedì, presso il Real Castello di Verduno (piazza Canonico Borgna Don Pietro, 9) con ingresso libero. La mostra si concluderà domenica 18 maggio. Quindi, perché non approfittarne?