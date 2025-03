Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. e i Lions Club insieme per un impegno di solidarietà senza confini

Giovedì 20 marzo, presso la sede della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, si è svolta una speciale cerimonia con tutti gli autori coinvolti nelle iniziative benefiche che hanno avuto luogo nei mesi invernali. Questo evento rappresenta un importante momento di sintesi tra il mondo della cultura, della solidarietà e delle istituzioni locali.

"Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, da sempre attenta e vicina alle esigenze della comunità, ha supportato attivamente queste iniziative promosse dai Lions Club Cherasco, Saluzzo, Savigliano, Scarnafigi e Piana del Varaita. Con il suo fondamentale contributo, la Banca ha reso possibili diversi eventi solidali, che hanno coinvolto il pubblico locale e contribuito a supportare cause di grande valore sociale".

Nel corso degli ultimi mesi, infatti, sono stati organizzati eventi culturali e sociali che hanno messo in luce l'importanza della solidarietà e del sostegno alle comunità più vulnerabili. Tra questi, la presentazione del libro "Quel rosso mattino di febbraio", una serata teatrale al Teatro Milanollo di Savigliano, e il concerto del Coro Gospel Choir al Teatro Magda Olivero, tutti eventi che hanno avuto lo scopo di raccogliere fondi per importanti cause, tra cui il supporto alle popolazioni africane e la lotta al cancro pediatrico.

In particolare, i Lions Club hanno messo in evidenza l’importanza di promuovere stili di vita sani, il controllo della glicemia e la sensibilizzazione su temi legati alla salute, con eventi come il "Fitwalking del cuore" a Saluzzo, in collaborazione con il Dipartimento di Diabetologia dell’ospedale di Saluzzo, che ha coinvolto numerosi partecipanti e contribuito alla causa dell’associazione Il Fiore della Vita.

I Presidenti dei Lions Club hanno dichiarato: “Quando la solidarietà non ha confini, ogni piccolo gesto diventa parte di un grande cambiamento. I nostri servizi e iniziative sono pensati per promuovere la cultura del bene e del supporto reciproco, e siamo orgogliosi di avere la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano al

nostro fianco per rendere tutto ciò possibile.”

"Questo evento ha rappresentato non solo una celebrazione della collaborazione tra i Lions e la Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, ma anche un ulteriore segno tangibile del legame profondo tra le istituzioni e la comunità, in un impegno che supera ogni confine".