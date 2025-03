Nuovo appuntamento con l’edizione 2025 degli “Incontri a Palazzo”, rassegna letteraria organizzata dalla libreria Crocicchio Ubik Bra in collaborazione con il Comune, in programma a Palazzo Mathis (piazza Caduti per la Libertà 20). Mercoledì 2 aprile alle ore 21 lo scrittore Paolo Domenico Montaldo illustrerà le nuove uscite per la serie giallo “Il Commissario Incantalupo” (Yowras Editrice).

Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni tel. 0172.430185 – turismo@comune.bra.cn.it.