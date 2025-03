Lo Spresal dell’ASL CN2 incontra una delegazione di Taiwan

Mercoledì 19 marzo, presso la Tenuta Fontanafredda di Serralunga d’Alba, si è svolto un incontro tra il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPRESAL) dell’ASL CN2 e una delegazione del Ministero dell’Agricoltura di Taiwan.

Gli ospiti taiwanesi, venuti in Italia per informarsi circa l’organizzazione delle attività di prevenzione, promozione della salute e vigilanza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al settore agricolo, si sono complimentati per l’efficace organizzazione che hanno riscontrato, soprattutto in riferimento alla gestione del Piano Mirato di Prevenzione in Agricoltura, del quale l’ASL CN2 è referente regionale.

Il meeting è stato organizzato grazie al supporto e alla collaborazione dell’azienda Mollo Noleggio, leader nel mondo nel noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia, industria, agricoltura, logistica, oltre che specialista nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.