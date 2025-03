Revello celebra i 100 anni di Adelina Nasi: un secolo di forza e determinazione

Ha compiuto 100 anni lo scorso 23 marzo Adelina Nasi, vedova Ferrato, e per l'occasione è stata festeggiata con una celebrazione speciale.

Il sindaco di Revello, Paolo Motta, assieme alle assessore Denise Allasia e Katia Disderi, e il Luogotenente dei carabinieri Patrizio Sau l'hanno omaggiata con un mazzo di fiori durante la festa organizzata per lei dai familiari.

[Adelina Nasi con i suoi familiari]

La vita di Adelina non è stata facile. Nata a Gambasca il 23 marzo 1925, ha affrontato numerosi lutti fin da giovane: è rimasta orfana della madre a soli 5 anni e del padre a 14.

Il destino ha continuato a metterla alla prova anche dopo il matrimonio con Giovanni Ferrato, rimanendo vedova a soli 27 anni con due figli piccoli, Chiaffredo e Paolo che all’epoca avevano solo 6 anni e 13 mesi.

Adelina ha poi avuto un ulteriore lutto con la morte del figlio maggiore Chiaffredo deceduto otto anni fa.

[Adelina Nasi con il figlio Paolo]

Nonostante le difficoltà, Adelina ha sempre affrontato la vita con determinazione, lavorando nell'azienda agricola di famiglia per crescere i suoi figli.

“Una volta è andata in vacanza al mare – racconta il figlio Paolo – ma non le è piaciuto, preferisce le montagne della Valle Po. Mia mamma ha sempre avuto un carattere forte anche un po’ schivo, forse per tutti i lutti che ha vissuto, e ha cresciuto me e mio fratello da sola con forza e determinazione”.

Oggi Adelina è ancora autosufficiente, arzilla e deambula autonomamente, vivendo vicino ai suoi cari.

La festa in suo onore è stata un momento di grande emozione, specialmente quando ha ricevuto gli auguri dal sindaco e dalle assessore di Revello, e in particolare quando ha visto il Luogotenente dei Carabinieri Patrizio Sau.

A festeggiarla sono stati anche Chiaffredo Maurino, presidente provinciale dell'associazione 'Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra', e la 101enne Maria Ariaudo dell'analoga associazione nazionale della Valle Pellice, che l’hanno omaggiata anche in ricordo del marito di Adelina, reduce di guerra.

Per celebrare il suo secolo di vita, i familiari hanno organizzato una grande festa culminata con una torta speciale, omaggio all'incredibile percorso di vita di Adelina Nasi, simbolo di forza e determinazione.