Cherasco: a Palazzo Salmatoris è tempo di “Disegniamo l’arte”

Aneddoti, mini-giochi e disegni: Palazzo Salmatoris domenica 13 aprile accoglierà bambini e famiglie per l’appuntamento con “Disegniamo l’arte”; organizzata dall’associazione Abbonamento musei, la rassegna propone, quest’anno, attività e percorsi dedicati ai misteri e alle curiosità nascosti nei musei. Un modo per stimolare la curiosità e la creatività dei più piccoli, per favorire un’esperienza interattiva e coinvolgente collegata alla storia e all’arte e nello stesso tempo scoprire il patrimonio culturale e artistico.

Per Cherasco il titolo è “I segreti di Palazzo Salmatoris: tra storia e curiosità”, è rivolto ai bambini tra i 6 e i 13 anni e famiglie, visite e laboratori saranno al mattino alle ore 10 e al pomeriggio alle ore 16, della durata di un paio d’ore, con costo di 3 euro a bambino.

I giovani visitatori saranno accompagnati tra le sale più allegoriche di Palazzo Salmatoris, alla scoperta di aneddoti legati alla sua storia e alla sua arte. Il percorso sarà interattivo e coinvolgente: concetti complessi verranno resi accessibili attraverso esempi pratici e mini-giochi, creando un’esperienza dinamica e divertente. Durante la visita, i bambini saranno stimolati a osservare con attenzione per scoprire passaggi segreti, conoscere le figure storiche che hanno reso il Palazzo prestigioso e comprendere il significato dei personaggi e dei simboli che adornano le pareti.

Il laboratorio, strettamente legato alla visita, permetterà ai partecipanti di riflettere sul significato di “segreto” in modo creativo.

L’esperienza si concluderà con una chiacchierata finale e la rivelazione di un’ultima curiosità sul Palazzo, lasciando ai bambini un ricordo prezioso di quanto appreso.

Per iscriversi a “Disegniamo l’arte” a Palazzo Salmatoris è obbligatoria la prenotazione presso ufficio turistico tel. 0172427050.