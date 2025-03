Tajaré Trail in valle Stura unisce sport, natura e sostenibilità

Il Tajaré Trail, che si terrà il 10 maggio, è una manifestazione sportiva di trail run che si svolgerà nel cuore del Distretto Montagna Futura (Valloriate, Moiola, Gaiola, Rittana e Roccasparvera), unendo la passione per la corsa, l’amore per la natura e l’impegno verso la sostenibilità.

Alle ore 9, piazzale del Municipio di Valloriate, partenza della Gara Competitiva di 25 km e 1400 d+ (iscrizioni Wedoosport), un percorso impegnativo che attraversa boschi fino all’Alpe e al Tajaré, mettendo alla prova le capacità atletiche dei partecipanti. Per chi cerca una sfida meno intensa, alle ore 10 la Gara Non Competitiva di 9 km, 300 d+ (iscrizioni wedoosport), perfetta per chi si sta approcciando al trail run o chi semplicemente vuole godersi una corsa in mezzo alla natura senza il peso della competizione.

Oltre alle gara, in occasione dei 10 Anni del il Bike Park Tajaré , durante tutta la giornata sarà possibile fare escursioni in mountain bike per il Bike Park con servizio navetta (gratis per corridori, under 17 e volontari bike park), gustare il pranzo post corsa con prodotti tipici locali in collaborazione con aziende del territorio, stand test running Scarpa (Massi Sport), attività e musica.

Un'opportunità per promuovere il benessere fisico e mentale e valorizzare la natura, i paesaggi e i bellissimi sentieri.

Per maggiori informazioni:

Porta di valle 3282032182.