Radicali Cuneo: Alice Depetro confermata Segretaria

Si è tenuto ieri il congresso di “Radicali Cuneo – G. Donadei” che ha confermato Alice Depetro Segretaria e Lorenzo Roggia Tesoriere.

Depetro, ventinovenne albese, da due anni membro della direzione nazionale di Radicali Italiani, è impegnata da tempo su diversi temi, a partire dal fine vita, carcere e immigrazione.

“Nei prossimi mesi ci aspettano diverse iniziative, a partire dalla campagna per la promozione del referendum, cittadinanza – dichiara la stessa Depetro -. Da sempre Radicali Cuneo è in prima fila sul tema del carcere, della laicità, dei diritti delle persone LGBTQI+. Il nostro impegno non si esaurirà, ma anzi sarà costante nei prossimi mesi davanti ad una destra che sta minando seriamente le tante conquiste faticosamente ottenute – conclude la radicale.