Il grazie di una donna alla Psichiatria di Cuneo: "Ero stufa della vita. Avete preso quel dolore e lo avete trasformato in coraggio"

Riportiamo la bella lettera che una donna ha inviato al reparto di Psichiatria dell'ospedale di Cuneo, dove ha ritrovato la forza di vivere. Parole che fanno bene anche ad altre persone che vivono situazioni analoghe e che credono di non poterne uscire. Si può, grazie al sostegno e all'aiuto di persone competenti.

***

A tutto il personale della psichiatra... mi sembra doveroso scrivervi per dirvi grazie.

Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Sono entrata stufa di vivere questa vita, ormai troppo dolorosa, ma voi avete preso quel dolore e se anche con difficoltà lo avete trasformato in forza e coraggio.

Non dico di avere tutto sotto controllo, perché mentirei, ma mi avete donato quella luce che da tempo era smarrita nell'oscurità. Ogni gesto, ogni parola, ogni sguardo, ogni consiglio lo porterò con me: sono pronta a mettere tutte queste cose in valigia per portarle con me a Genova. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi grazie.

Porterò tutta me stessa perché è arrivato il momento di dire bastaI Basta alla malattia... Questa volta voglio vincere io! Voglio vivere ed è grazie a voi se è così!