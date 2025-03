Kart: BT racing al via della stagione 2025, il team cuneese riparte da Castelletto di Branduzzo

Dopo l’ottimo esordio del team cuneese nello scorso anno, prosegue anche nel 2025 l’avventura di Michele Tassone e della BT racing.

Ad attenderli, la Coppa Italia di 1^Zona, che ha vissuto le prime battute nel febbraio scorso a Lonato del Garda e che proseguirà nel prossimo fine settimana con il secondo appuntamento stagionale.

La location sarà quella del kartodromo di Castelletto di Branduzzo, dove BT racing si presenterà con diversi piloti al via.

Confermata su tutti la presenza di Michele Tassone, al via su Kart Sodì motorizzato TM, il quale cercherà di riprendere il feeling tra le curve del circuito lombardo. Un obiettivo importante, visto l’imminente appuntamento successivo, che vedrà la Coppa Italia di Karting fare tappa nel circuito di “casa”, presso il circuito Internazionale di Busca.

A condividere poi l’avventura con la BT racing nella Coppa Italia, ci saranno altri tre piloti, anch’essi al via dell’impegno di Castelletto. Al via Pietro Sarvia, già in azione nella seconda parte del 2024 e che sarà al via su Kart Sodì motorizzato TM. Medesimo telaio e motorizzazione accompagneranno altresì Marco Andreis, mentre Andrea Ferrero, quest’ultimo alla prima apparizione in Coppa Italia, sarà al via su di un Birel motorizzato TM.

Un nutrito gruppo di piloti dunque, che prendere parte alla categoria KZ2. Da annotare anche la presenza del giovanissimo dodicenne Gabriele Giribaldi, al via dell’appuntamento lombardo per preparare al meglio la partecipazione nel Campionato Italiano Rotax.

Un allenamento per lui su di un Kart Sodì 125 motorizzato TM, in vista del debutto tra le file dello junior, in programma a Jesolo nei primi giorni di aprile. Grande attesa dunque a Castelletto di Branduzzo, dal 28 al 30 marzo prossimi.