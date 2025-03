Shotokan Karate Cavallermaggiore: sette podi ai campionati regionali

Un'altra bella performance per gli atleti della Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D ai campionati regionali Piemonte e Valle d’Aosta di kata (figure) e kumite (combattimento) svoltisi domenica 24 marzo presso il Palamirafiori di Torino.

Alla manifestazione hanno preso parte circa trecento atleti provenienti dalle 17 palestre del Piemonte, 156 bambini e 107 adulti; anche il team di Cavallermaggiore ha partecipato all’importante appuntamento con 17 atleti.

Durante la mattinata si sono svolte, in contemporanea su 4 tatami, le competizioni dei bambini, i quali si sono mostrati entusiasti e tecnicamente preparati per questo importante evento della stagione; in rappresentanza della Società di casa si sono distinti:

1 posto Matilde Bori kata cinture giallo-arancio;

1° posto Matilde Bonino kumite cinture giallo-arancio - verdi-blu;

3 posto Matilde Bori kumite cinture giallo-arancio-verdi-blu;

4° posto Matilde Bonino kata cinture verdi-blu;

4° posto Francesco Perano kumite cinture giallo-arancio;

4° posto Nadir Mahfoudi kumite cinture giallo-arancio-verdi.

Anche tra gli atleti più esperti si percepiva quella giusta tensione ed emozione che accompagna i grandi eventi, con ottime performace tecniche e agonistiche da parte di diversi atleti; per la S.K.C. ASD hanno raggiunto il podio:

- 1° posto Niccolò Stoppa kata cinture bianche;

- 1° posto Licia Carena kata cinture nere;

- 2° posto Luca Bonino kata cinture blu;

- 3° posto Sofia Gentile kumite cinture nere;

- 4° posto Walter Bonino kumite cinture marroni-nere master.

Buone le prestazioni di tutti gli altri atleti di casa che con coraggio hanno affrontato questa prova: Elisa Allocco, Michele Bonino, Giada Di Martino, Giorgia Griani, Mirko Mastrorillo, Noemi Mastrorillo, Ettore Spertino.