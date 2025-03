Tennis: i ragazzi della VTT di Lagnasco sono campioni regionali di categoria Red

Il lavoro della VTT di Lagnasco nella struttura del Tennistadium continua incessante, a ogni livello. I risultati si vedono e non solo numericamente parlando ma anche a livello qualitativo e nella base.

La conferma è arrivata nello scorso fine settimana con la vittoria del titolo regionale a squadre nella categoria RED (2018), quella dei più piccoli omologata dalla FITP.

Dopo il primo posto dei ragazzi della VTT nel girone la vittoria è arrivata a Torino sui campi del Pozzo Strada e contro i padroni di casa.

Protagonisti del successo tre giovanissime racchette saluzzesi che hanno iniziato a divertirsi con il tennis e ad assaporare il gusto dei primi tornei proprio presso la Scuola Tennis VTT: “Una grande soddisfazione – sottolinea la dirigenza del centro – per noi ma soprattutto per loro. Alzare la qualità della base è una garanzia in ottica presente e futura e stimolo a fare sempre meglio per l’intero nostro staff”.

Protagonisti dell’affermazione sono stati Umberto Ferrato, Giulio Mellano e Filippo America.

Il fine settimana è stato intenso anche per un’altra trasferta e più lontana, presso la Horizon Tennis Home di Vicenza del coach Massimo Sartori, per l’intera carriera a fianco di Andreas Seppi e scopritore di un giovanissimo Jannik Sinner, oggi numero 1 del mondo. Una collaborazione, quella tra la VTT e la Horizon Tennis Home, che è in corso da diverso tempo. Sono stati 15 i ragazzi della Scuola Tennis VTT che hanno partecipato allo stage accompagnati da parte della dirigenza e dello staff del circolo lagnaschese. Esperienza arricchente e formativa per tutti i partecipanti.