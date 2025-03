Urban Trail: Matilde Bonino sugli scudi a Biella, titolo regionale assoluto e U23

Sabato 22 marzo a Biella la 2° edizione della Piazzo Cost to Cost, su percorso di 7km, ha assegnato i titoli regionali di Urban Trail. Evento degno di nota in particolare visto che era la prima volta che in regione si è svolto un campionato regionale di questa specialità. La manifestazione, organizzata da AS Gaglianico 1974, era valida anche come prima prova del Trofeo Eco Regione Piemonte.

La classifica assoluta ha decretato il successo di Nicolò Fontana (GS Fulgor Prato Sesia) a cui è andato anche il titolo di campione regionale assoluto; 25:34 il suo crono. Alle sue spalle Francesco Nicola (ASD Climb Runners) e Gainfranco Cucco (ASD Frecce Bianche) cui va il titolo regionale M1. Sesta posizione assoluta in classifica per Federico Mussi (GSA Valsesia) che però conquista il titolo regionale promesse. A Carlo Torello Viera (GSA Valsesia), ottavo assoluto, va invece il titolo regionale M2 mentre il campione regionale M3 è Davide Tosetti (GS Fulgor Prato Sesia), 19mo assoluto. 17mo posto in classifica per Diego Poletto (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) che si laurea campione regionale juniores. Titolo regionale M4 infine per Piero Paolo Musso (Atl. Saluzzo), 55mo assoluto.

La prima donna a tagliare il traguardo (30:27 il tempo) è Matilde Bonino (Atl. Saluzzo) che conquista il titolo regionale assoluto e u23. Alle sue spalle nella classifica generale la lombarda Stefania Pulici (Brontolo Bike) e Giuseppina Feo (GSA Valsesia); quest’ultima è la nuova campionessa regionale F2. Maria Govanna Cerutti (GSA Valsesia) conquista il titolo regionale F4 mentre Elisa Mariani (GSD Genzianella) quello juniores, rispettivamente con 36:01 e 36:09 al traguardo. Aziza Tahirova (Atl. Santhià) è invece la nuova campionessa regionale F1 (37:46 il suo crono) mentre Anna Manara (GSA Valsesia) conquista il titolo regionale F3 e Mariella Pellerei (Atl. Santhià) quello F5.