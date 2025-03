Atp Miami, Musetti battuto da Djokovic negli ottavi

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti sconfitto da Novak Djokovic negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, testa di serie numero 15, ha ceduto in 2 set al serbo. Djokovic, testa di serie numero 4, si è imposto per 6-2, 6-2 in 1h23' in un match senza storia.

Musetti, avanti con un break nel game di apertura, si è rapidamente sciolto: Djokovic ha recuperato il break e ha messo la freccia aggiudicandosi agevolmente il primo parziale. Il secondo set è filato via liscio per il fuoriclasse di Belgrado, volato rapidamente sul 3-0 e poi sul 4-1 prima di chiudere 6-2 per l'ottava vittoria in 9 confronti diretti con Musetti. Nei quarti, Djokovic affronterà lo statunitense Sebastian Korda, reduce dal successo per 6-4, 2-6, 6-4 contro il francese Gael Monfils.