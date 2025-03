Accoglienza stagionali nel Saluzzese: Coldiretti sente il commissario Falco sui fondi PNRR

Buone notizie in arrivo da Roma per il progetto di ospitalità diffusa dei lavoratori stagionali della frutta, messo in campo da undici comuni, con Saluzzo capofila. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo, alla luce delle rassicurazioni ottenute dal Commissario straordinario del Governo Maurizio Falco.

Su richiesta della Federazione provinciale, la Confederazione nazionale Coldiretti ha sentito direttamente il Commissario Falco, a supporto dell’istanza del Sindaco di Saluzzo Franco Demaria, che ha chiesto al Governo di accelerare sull’erogazione delle risorse PNRR già assegnate, per oltre 1 milione e 700 mila euro, attese da anni per consolidare la rete di accoglienza diffusa degli stagionali agricoli nel Saluzzese.

“Da Roma – dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada – ci hanno assicurato che il dossier Saluzzo è altamente attenzionato e sarà tra i primi a ricevere il contributo spettante. Il Governo ha sollecitato lo sblocco dei fondi al Consiglio europeo affinché venga concessa una proroga e conseguentemente vengano erogate le risorse del PNRR”.

Il Saluzzese vanta un distretto frutticolo cruciale per l’economia regionale e tra i più importanti d’Italia; un territorio di imprenditori – ricorda Coldiretti Cuneo – che offrono a proprie spese, senza alcun obbligo di legge, una sistemazione abitativa al 95% dei propri dipendenti stagionali stranieri.

“Questo è l’impegno dei frutticoltori saluzzesi – evidenzia il Direttore di Coldiretti Cuneo, Francesco Goffredo – che, con determinazione e serietà, investono per garantire occupazione, alimentando un indotto di primaria importanza. Siamo con loro e siamo con le Istituzioni del territorio che li sostengono, creando un sistema di accoglienza diffusa finalizzato a scongiurare il fenomeno degli insediamenti abusivi”.