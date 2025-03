Gli alunni delle medie di Carrù in visita didattica a Cuneo con l'ANPI per conoscere la storia e fare memoria [FOTO]

È diventata ormai una tradizione quella della visita di istruzione che l'ANPI di Carrù organizza in favore degli studenti dell'istituto comprensivo "Oderda Perotti", per far conoscere i luoghi della Resistenza e quelli che ne conservano la memoria.

Ieri, mercoledì 26 marzo, i ragazzi delle classi terze della secondaria di primo grado, accompagnati dalle loro insegnanti, insieme alla presidente e ai rappresentanti dell'ANPI Rosita Oreglia, Riccardo Fantino, Adriano Cardone e Mauro Osenga, hanno avuto modo di visitate Casa Galimberti, l'istituto storico della Resistenza di Cuneo e il municipio, con una sosta alla lapide dedicata a Piero Calamandrei.

E sono state proprio le parole di Calamandrei ad ispirare la visita proposta ai ragazzi: "Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità della nazione, andate là, o giovani, col pensiero, perché là è nata la nostra costituzione. (Discorso ai giovani sulla Costituzione nata dalla Resistenza. Milano, 26 gennaio 1955)".

"Un'esperienza forte e toccante per tutti - spiega la presidente dell'ANPI Carrù, Rosita Oreglia -. Un ringraziamento di cuore al prof. Gigi Garelli, direttore dell'Istituto Storico della Resistenza, al prof. Cerutti, storico, per la visita al Municipio e a Cristina Giordano di Casa Galimberti. Un pellegrinaggio laico sentito e doveroso per non dimenticare".

In fase di definizione il ricco calendario di appuntamenti per la Festa della Liberazione, in attesa di avere i dettagli, ricordiamo che il 25 aprile saranno consegnate 12 borse di studio messe a disposizione dalla Banca Alpi Marittime, con la partecipazione, in qualità di oratore, di Francesco Balocco, già sindaco di Fossano, con visita alla lapide di Gimmy Curreno al Castello, restaurata grazie alla Bam. La serata vedrà poi il concerto delle Madamè al teatro Vacchetti di Carrù.

Gli appuntamenti proseguiranno il 27 aprile, sempre presso il teatro locale, con la presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Possa il mio sangue servire" (nuova edizione).

Il 25 maggio si rinnoverà poi il tradizionale pellegrinaggio a Sant'Anna di Stazzema, in collaborazione con la onlus "Cordero Lanza di Montezemolo" e il sostegno della Banca Alpi Marittime (Partenza ore 8 da Carrù, rientro in serata. I soci possono prenotare telefonando ad Adriano Cardone).