Il gruppo Alpini di Roccasalli di Accumuli ospite a Cherasco

Sabato 22 marzo scorso l’Amministrazione cheraschese ha ricevuto una delegazione speciale: il gruppo di Roccasalli di Accumuli ospite degli Alpini cheraschesi, per continuare uno scambio di amicizia iniziato nel 2016 dopo il terremoto del 2016.

In seguito a quel triste evento infatti nacque un ponte di solidarietà che portò aiuti da Cherasco nel centro Italia, in particolare il gruppo Alpini di Cherasco partecipò sul territorio di Accumuli alla costruzione della struttura polivalente nella frazione di Roccasalli. La struttura fu il frutto dei proventi della partecipatissima cena solidale realizzata con l’intervento delle associazioni cheraschesi, alla quale presero parte circa 1300 persone.

Alla tre giorni cheraschese insieme agli ospiti di Roccasalli hanno preso parte anche alcuni Alpini del gruppo della Val Nervia, che aiutarono nella costruzione della struttura.

Il sindaco Claudio Bogetti insieme alle assessore Stefania Allasia ed Elisa Bottero e alla consigliera Mara Degiorgis hanno incontrato l’allegro gruppo della frazione di Accumuli, accompagnato dal capogruppo degli alpini di Cherasco Tonino Piovano, e consegnato loro una targa in ricordo di una bella amicizia che dura negli anni.

"Dopo il terremoto del centro Italia nel 2016, nella drammaticità di quel momento, – ha ricordato il sindaco Bogetti - Cherasco rispose con grande forza e unità: tutte le associazioni del territorio, con un impegno straordinario, si unirono per dare vita a una raccolta fondi destinata a supportare chi stava attraversando grande difficoltà. Alla gara di solidarietà parteciparono attivamente cittadini, volontari e imprese locali, con grande generosità; in particolare il Comune con l’aiuto delle associazioni cheraschesi organizzò una cena, l’“Amatriciana solidale”, a cui presero parte oltre 1300 persone. Al termine della raccolta, il gruppo Alpini di Cherasco andò direttamente ad Accumuli e costruì la struttura polivalente che funziona tutt’oggi, stringendo in quell’occasione amicizia con la popolazione locale. Amicizia che la visita attuale ha permesso di confermare e rafforzare".