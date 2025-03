In moschea ad Alba l’ultimo saluto al giovane Alì Gallib

Giunto nei giorni scorsi il nulla osta della Procura, è con una cerimonia in programma presso la moschea albese, in via Carlo Biglino 8 (tra corso Torino e piazza Prunotto), dalle 12.30 alle 13 di oggi, giovedì 27 marzo, che la comunità musulmana albese intende dare un ultimo saluto ad Alì Gallib, il 22enne di origine marocchina morto lunedì 17 marzo dopo alcuni giorni di ricovero in rianimazione all’ospedale di Verduno.

A darne conto l’Associazione Culturale Immigrati Alba (Asia), sodalizio impegnato in iniziative di integrazione delle comunità straniere che vivono nel comprensorio albese e che dopo la tragedia ha manifestato vicinanza alla famiglia del giovane e sostegno alle iniziative volute dai suoi amici, promotori di una marcia commemorativa nelle vie del centro storico albese tenuta venerdì scorso con buona partecipazione.

Qui, ospite di un bed and breakfast di via Calissano, il ragazzo si era sentito male nella notte del giovedì 13 marzo, in circostanze da chiarire. Per farlo la Procura della Repubblica di Asti ha aperto un fascicolo di indagine con la sostituto procuratore Lorena Ghiglione iscrivendovi i tre carabinieri della Compagnia di Alba intervenuti quella notte su richiesta del titolare della struttura.

I primi riscontri dell’autopsia effettuata sul corpo del giovane all’ospedale di Asti alla presenza dei consulenti medico-legali nominati da Procura, difesa e del legale nominato da Acia avevano escluso la presenza di segni riconducibili a violenza sul corpo del giovane.

Nel frattempo la raccolta fondi avviata su GoFundMe (qui: https://www.gofundme.com/f/aiutiamo-la-famiglia-di-ali-a-riportarlo-a-casa) per aiutare la famiglia a coprire i costi necessari al trasporto della salma di Alì in Marocco ha raggiunto e superato l’obiettivo di partenza prefissato in 8mila euro. Trecentoventicinque al momento le donazioni registrate dalla piattaforma, una di queste superiore a 1.400 euro.