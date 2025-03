Le uova di Pasqua dell’Ail di Cuneo rilanciano la gara di generosità in 120 piazze della provincia

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile 2025, i volontari dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV saranno presenti in oltre 120 piazze della provincia con i banchetti solidali delle Uova di Pasqua.

La tradizionale iniziativa che l’Ail organizza in tutta Italia, si concretizza in provincia di Cuneo grazie alla collaborazione con l’azienda “Prelac” di Appendino Giorgio di Cervere, realizzatrice delle uova di cioccolato da 350 grammi proposte nelle varianti fondente o al latte (senza glutine), con un’offerta minima di 15 euro. L’elenco completo delle piazze della provincia di Cuneo nelle quali saranno presenti i banchetti solidali con i volontari è in aggiornamento sul sito www.ail.cuneo.it. In alternativa, è possibile prenotare e concordare personalmente il ritiro o la consegna delle uova telefonando ai numeri 0171/695294 e 370/3405038 (anche WhatsApp), scrivendo una mail all’indirizzo info@ail.cuneo.it o ancora tramite lo shop online ail.cuneo.it/negozio/.

“Ancora una volta i nostri numerosi e instancabili volontari presidieranno le piazze della provincia per promuovere un gesto di solidarietà piccolo ma di grande valore per sostenere le tante attività rivolte alle persone colpite dalle malattie del sangue e alle loro famiglie – spiega Anna Rubino, presidente dell’Ail di Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV -. Rispetto allo scorso anno, i nostri sostenitori sono invitati ad alzare l’asticella della gara di generosità ai nostri sostenitori per far fronte all’aumento dei costi delle materie prime per i nostri fornitori. Siamo certi che in molti risponderanno alla sfida gettando ancora una volta con entusiasmo il loro cuore oltre l’ostacolo, affinché l’iniziativa possa ottenere anche quest’anno un ampio consenso, così com’è accaduto nell’edizioni passate”.

L’Ail Cuneo Sezione “Paolo Rubino” OdV, che nel 2024 ha compiuto 25 anni di attività, offre una costante presenza a fianco di pazienti e familiari, fatta di aiuti concreti nei momenti più critici, di impegno per garantire le migliori cure nel reparto di Ematologia di Cuneo, di supporto sociale, economico e psicologico e di investimenti in ricerca e assistenza. Da oltre 20 anni, inoltre, l’Ail di Cuneo mette a disposizione di malati e familiari le sue tre Case Ail che, a due passi dall’ospedale di Cuneo, consentono loro di vivere il più possibile insieme il particolare e delicato momento delle cure. Lo slogan di quest’anno “Per me quest’uovo è Pasqua, Ferragosto e spero tantissimi compleanni” dà voce alla speranza di coloro che combattono i tumori del sangue e invita tutti a contribuire con slancio al loro futuro.