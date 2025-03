Live Shopping e le possibili applicazioni nel mondo ludico

Qualcuno sa già di cosa si tratta, mentre altri lo scopriranno a breve perché ne sentiremo parlare sempre più spesso. Ci riferiamo al live shopping, cioè ad un fenomeno nato in Cina quasi 10 anni fa e pronto ad introdurre anche in Italia un nuovo modo per vendere.

Potremmo dire, anzi, che integra coinvolgimento tipico dei social network con tutti i vantaggi dello shopping online, dalle promozioni alla consegna a casa. Il risultato? Un format che prevede un video in diretta streaming incentrato sulla vendita di capi d’abbigliamento o accessori.

Anche il nostro Paese, come in parte già fatto dall’Europa, si prepara dunque ad accogliere questo nuova esperienza di vendita digitale, che potrebbe modificare anche il modo in cui i consumatori interagiscono con i venditori.

La prima app social europea dedicata al live shopping si chiama Bazr e promette di rivoluzionare l’esperienza di acquisto e concedere uno spazio più ampio alle vendite gestite da influencer e creator. Si possono chiedere poi, proprio in diretta, dettagli sui prodotti e allo stesso modo ricevere le risposte in tempo reale.

Vorremmo, però, soffermarci ora sulle implicazioni che potrebbe avere un inserimento di questo modello di vendita all’interno dell’ambiente ludico online. Gli annunci che ci vengono propinati quando siamo alle prese con i giochi su Twitch possono risultare talvolta fastidiosi. Il live shopping potrebbe rendere tale aspetto più interessante, soprattutto se la vendita verte su gadget e accessori relativi al gioco che si sta svolgendo.

È del resto proprio il mondo dei casinò online che ci ha insegnato quanto l’interattività possa rendere i giochi più appetibili e conquistare gli utenti. E allora proprio la componente ludica, unita a contenuti pensati ad hoc per il consumatore, potrebbe portare benefici in termini di business anche qui.

Persino i tornei degli e-sport potrebbero ricorrere al live shopping per vendere il merchandising ufficiale dei team più amati dagli spettatori.

In definitiva, il fenomeno ha già un ruolo rilevante su social media e su vari marketplace, ma non è da escludere che a breve possa allargare i suoi orizzonti e invadere anche il gaming con un successo inaspettato.