Nuovo Piano Regionale Qualità dell’Aria, a Cuneo il primo dei seminari organizzati dalle confederazioni regionali dell'artigianato per illustrare le novità

Si è svolto il 25 marzo scorso presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, il primo dei seminari organizzati sul territorio piemontese dalle Confederazioni regionali dell'Artigianato, Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte e Casartigiani Piemonte, per illustrare le novità contenute nel nuovo Piano Regionale per la Qualità dell'Aria, nonché per richiamare all'attenzione gli aspetti più rilevanti del Piano Stralcio Riscaldamento.

Oltre 150 le imprese impiantistiche partecipanti, l’incontro è stato altresì occasione per aggiornare titolari e collaboratori sulle modifiche in corso di realizzazione che riguardano il Catasto Impianti Termici e per fare un focus sulla corretta esecuzione delle analisi di combustione negli impianti a gas e a biomassa.

Un secondo incontro è previsto per il prossimo 8 di aprile presso la Sala Trasparenza del Palazzo della Regione Piemonte. Altri sono in fase di calendarizzazione e previsti sugli altri quadranti territoriali della regione.

Questa serie di seminari rispondono non solo all’esigenza di informare le imprese sulle nuove prescrizioni della Regione Piemonte relative alla gestione degli impianti a biomassa ma anche di trattare temi di reale interesse per l’attività quotidiana delle imprese; la partecipazione di relatori di alto livello tecnico, quali l’Ing. Luca CESTER e il Perito Nadia POZZATO, nonché dei funzionari della Regione Piemonte nelle persone di Dr. Andrea CROCETTA, Ing. Giuseppe ZULLI, Arch. Giovanni NUVOLI e dell’ Arpa Piemonte con il Perito Walter LAIOLO, nonché della Provincia di Cuneo nella persona dell’Ing. Luciano Fantino, ha consentito di riscontrare un elevato interesse da parte delle imprese impiantistiche che hanno avuto modo di arricchire le loro competenze e la loro professionalità.