Sicurezza, il Comune di Ceva rinnova i rapporti con Protezione Civile e gruppo AIB

Due importanti convenzioni con altrettanti gruppi di volontariato cebani, operativi entrambi in un settore strategico: quello della sicurezza. La Giunta comunale cebana ha infatti approvato la convenzione tra l'Amministrazione e il Gruppo civico di Protezione civile Ceva odv, operativo nei casi di emergenza e nei vari casi previsti, in sinergia con le istituzioni. Risorse umane e mezzi che rappresentano un valore aggiunto per il Comune: a tal proposito, come specificato nella convenzione, il Gruppo di Protezione civile avrà a disposizione mezzi e materiali di proprietà del Comune adibiti al servizio, per porre in essere le misure eventualmente necessarie per fronteggiare gli stati di necessità; il Comune assegna inoltre al Gruppo, a titolo gratuito, un autoveicolo Mitsubishi L200.

Altra importante convenzione, quella tra il Comune e la Squadra AIB Antincendi boschivi Ceva: anche in questo caso l'eventuale intervento in caso di emergenza è previsto dal Piano comunale di Protezione civile. Entrambe le convenzioni hanno durata quinquennale e scadranno il 31 dicembre 2030.

“Il valore del volontariato è fondamentale – commenta il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli -, soprattutto quando questo si spende in un ambito complesso e fondamentale come la sicurezza, mettendo a disposizione tempo e capacità. Approfitto della stipula delle convenzioni per ringraziare sentitamente ogni singolo membro della Protezione civile e della Squadra AIB, nonché quelli appartenenti al gruppo ANA con cui è attiva un’ulteriore convenzione, per quello che fanno per il nostro Comune, ringraziamento che si estende idealmente a tutti i volontari che lavorano per Ceva”.