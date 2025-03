Valcasotto si prepara all’estate: definite le date dei principali eventi nel borgo

Domenica 16 marzo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Valcasotto si è riunito per delineare il calendario delle principali manifestazioni estive che animeranno il borgo nei prossimi mesi.

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano la tradizionale Camminata storico-gastronomica, di domenica 20 luglio, la Sagra della Polenta Saracena e la Giornata dell’Orgoglio Valcasottese.

La grande novità di quest’anno riguarda proprio la festa patronale di San Ludovico, che verrà celebrata domenica 24 agosto in concomitanza con la Giornata dell’Orgoglio Valcasottese.

"Questa scelta nasce dal successo della scorsa edizione, che ha visto una straordinaria partecipazione e un forte coinvolgimento della comunità - spiega il presidente Alessandro Briatore -. La festa di San Ludovico, quindi, non sarà più legata alla Sagra della Polenta Saracena, che si svolgerà domenica 17 agosto, ma troverà una nuova collocazione all’interno di un evento che celebra le radici e l’identità di Valcasotto». Come da tradizione, verranno inoltre festeggiate le ricorrenze religiose nelle varie cappelle del territorio, momenti di raccoglimento e convivialità che vedranno, come sempre, il supporto degli Amici di Valcasotto, che offriranno la merenda ai presenti. «Un altro appuntamento di grande rilevanza sarà la prima mostra fotografica dedicata a Ugo Robaldo - prosegue -, un’iniziativa fortemente voluta per rendere omaggio alla memoria di una figura cara alla comunità. La mostra raccoglierà scatti significativi che raccontano la storia e la bellezza di Valcasotto, attraverso lo sguardo e la sensibilità di Ugo".

Gli Amici di Valcasotto invitano residenti, amici e visitatori a partecipare numerosi a questi eventi, per vivere insieme un’estate ricca di tradizione, cultura e momenti di condivisione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile fare riferimento alle pagine social dell’Associazione, Facebook e Instagram.