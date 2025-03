Valle Stura: nel 2024 i turisti aumentano di oltre il 9%

Il 21 marzo 2025, durante una conferenza stampa al Grattacielo della Regione, sono stati presentati i dati dell’Osservatorio turistico di Visit Piemonte, successivamente analizzati dal Direttivo del Consorzio e dall’ufficio operativo. I dati confermano quanto emerso negli Stati Generali della Valle Stura: nel 2024, la Valle Stura ha registrato un aumento del 9,3% delle presenze turistiche rispetto all’anno precedente, con un picco significativo durante i periodi estivo e autunnale.

I visitatori, provenienti principalmente dall’Italia, ma con un incoraggiante 12% dall’estero, hanno scelto la nostra valle per la sua offerta unica di natura, tradizioni e cultura. Questo dato testimonia l'interesse crescente verso la nostra proposta turistica, sempre più in linea con le aspettative di un turismo sostenibile e autentico. Il risultato positivo è attribuibile anche all’impegno e alla professionalità delle attività presenti sul territorio, tra cui le 42 attività associate al Consorzio Valle Stura Experience.

Queste realtà, attraverso il loro contributo economico, il lavoro di rete e il forte legame con il territorio, hanno contribuito significativamente alla promozione turistica della Valle Stura.

Il 2024 ha segnato anche il consolidamento del lavoro svolto dal Consorzio Valle Stura Experience dal 2018, in collaborazione con Visit Piemonte, ATL del Cuneese, Terres Monviso, Unione Montana Valle Stura, Conitours, Fondazione Artea e il Comune di Demonte. Dal bilancio approvato dai Consorziati a fine febbraio è emersa una situazione solida, strutturata e in continuo sviluppo in cui una buona parte delle risorse introitate dal Consorzio è stata utilizzata a compensi per giovani residenti in Valle, impiegati per gestire al meglio la Porta di Valle, ufficio di progettazione e promozione turistica, oltre a beni quali il Forte di Vinadio e l’Ufficio turistico (su incarico di Fondazione Artea), il Palazzo Borelli, le Rovine del Forte della Consolata e la Biblioteca/Ufficio turistico (su incarico del Comune di Demonte).

Grazie all’ottima sinergia instaurata con gli Uffici dell’Unione Montana si riescono a portare avanti progetti per la promozione turistica nelle sue svariate sfaccettature ed esperienze incentrate a mantenere la vivacità storico - culturale sul territorio.

La forza del Consorzio risiede nella diversità delle attività associate, che consentono un lavoro di filiera a 360 gradi, e nell’impegno profuso in ciascuna iniziativa, con un focus particolare sulla promozione della Valle Stura. Questo approccio ha generato numerose opportunità, dimostrando la serietà del lavoro svolto e garantendo il sostentamento della struttura, attualmente basata solo in minima parte sul contributo dell’Unione Montana, comunque fondamentale per il corretto funzionamento della Porta di Valle, ufficio che attualmente conta due dipendenti e una collaboratrice a partita IVA.

La strada intrapresa dal Consorzio Valle Stura Experience è spesso oggetto di attenzione da parte di altre realtà territoriali come dimostra ad esempio l’ultimo invito ricevuto dal Comune di Corio, nel torinese, dove abbiamo raccontato la nostra esperienza alla comunità intenzionata a promuovere il lavoro in rete tra attività del Comune stesso e a valorizzare le proprie risorse naturalistiche. Il 2024 si è concluso con un bilancio positivo per la Valle Stura, ma resta forte la consapevolezza delle sfide ancora da affrontare e delle criticità su cui intervenire.

Il percorso di crescita è ancora lungo e, con determinazione e impegno, si prosegue nel lavoro per rafforzare l’attrattività del territorio. Il Direttivo del Consorzio ha, quindi, delineato i principali obiettivi a cui tendere per il 2025:

- Continuare la promozione del territorio con la partecipazione a fiere ed eventi sul territorio piemontese e della vicina Costa Azzurra puntando su un’identità visiva univoca e sul concept sviluppato nel corso del 2024 “IncontriAMOci in Valle Stura”

- Realizzazione, nell’ambito del progetto digitalizzazione della Regione Piemonte, di una piattaforma per la promozione e vendita di pacchetti turistici ed esperienze giornaliere.

- Valorizzazione del Marchio di Qualità “Montagnam” che garantisce prodotti del territorio sostenibili, etici e genuini attraverso degustazioni, visite aziendali e l’ingresso di nuovi produttori regolato dal disciplinare.

Per tutti i dettagli consultate il report delle attività sul sito vallesturaexperience.it.