Zig zag tra i cantieri: giovedì 3 aprile sarà chiusa la Salita del Bergoglio a Cherasco

Una giornata di passione quella che si preannuncia per la viabilità provinciale il prossimo 3 aprile.

Per giovedì venturo la Provincia informa infatti che dalle ore 9 alle 16 (fino a fine lavori) sarà totalmente chiusa al traffico veicolare la salita del Bergoglio, ovvero il tratto della Strada Provinciale 7 compreso tra le progressive Km 0+000 e le progressive Km 1+610 nel territorio del Comune di Cherasco.

Nella pratica parliamo della salita che, dall’incrocio tra Sp7 e Sp 661 ai piedi di Cherasco, porta sino a Roreto di Cherasco.

Uno snodo importantissimo, percorso quotidianamente dalle centinaia di veicoli che si spostano tra l’Albese e il Braidese, ma anche dai mezzi che sempre dall’Albese sono diretti verso Savigliano, Fossano, Saluzzo e Cuneo.

La chiusura è volta a consentire lavori di ripristino del manto bitumato da parte della ditta Asfalti Savigliano, per conto di Telecom.

L’informazione arriva dal Comune di Cherasco, che consiglia di usare il percorso alternativo autostradale.

La chiusura arriva in un momento non particolarmente felice per la viabilità dell’Albese, fortemente limitata dall’inadeguatezza della stessa Provinciale 7, frequente teatro di incidenti, e le recenti restrizioni riguardanti la tangenziale di Alba, oggetti di lavori avviai da Anas nei giorni scorsi e che proseguiranno per almeno 8 mesi (altri lotti sono previsti per ulteriori 10 mesi), finalizzati alla messa in sicurezza di 700 metri di sopraelevata.