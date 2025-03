A Beinette l'addio a Giancarlo Giordano, storico macellaio del paese e appassionato allenatore di calcio

Confortato dall'amore della famiglia, oggi 27 marzo è deceduto Giancarlo Giordano, storico commerciante e macellaio di Beinette.

Con la stessa grinta con cui ha vissuto, ha lottato fino agli ultimi istanti e si è spento presso l'Istituto Climatico di Robilante. La famiglia ringrazia gli operatori socio sanitari, infermieri e il dottor Lorenzo Volpe per le cure e l'attenzione con cui lo hanno seguito durante la permanenza. Il grazie anche alla dottoressa Federica Ponzo.

Appassionato di sport, in gioventù è stato giocatore di pallone elastico in serie B, mentre in età più avanzata ha allenato le squadre di Peveragno e San Biagio, dedicando tanto amore e trasmettendo tanta passione ai suoi giocatori sia piccoli che adulti. La stessa passione che lo faceva sedere, ad ogni partita, sugli spalti del Bisalta a sostenere la squadra dove gioca l'adorato nipote Giacomo.

La sua priorità, però, è sempre stata la famiglia; vedovo dal 2018, lascia i suoi 4 figli, Elena, Milena, Chiara e Rossano, i generi la nuora, la sorella ed i suoi adorati nipoti e pronipoti.

Il funerale si svolgerà domani, venerdi 28 marzo alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Beinette, dove stasera è in programma la recita del rosario.