Operai tranciano tubo del gas durante uno scavo: Vigili del Fuoco all’opera a Genola

Hanno urtato un tubo del gas forandolo. E’ l’incidente che intorno alle 9.30 di questa mattina, giovedì 27 marzo, ha avuto come involontari protagonisti gli operai di una ditta impegnata in alcuni scavi in via della Stazione a Genola.

Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenute mettendo in sicurezza l'area squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento di Saluzzo e da quello dei volontari di Fossano.

I tecnici dell’azienda che gestisce la rete di distribuzione stanno lavorando per riparare il guasto e ripristinare il servizio all’utenza