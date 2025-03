Ripple raggiunge un accordo finale con la SEC: dove arriverà ora il prezzo di XRP?

Ripple ha accettato di risolvere la sua controversia legale in corso con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, abbandonando il suo ricorso e accettando di pagare 50 dei milioni di dollari della multa, originariamente imposta, di 125 milioni di dollari.

Questo accordo segna una probabile fine alla lunga battaglia legale in corso da quando la SEC ha citato in giudizio Ripple nel 2020 per la vendita di token XRP, sostenendo che fossero titoli non registrati.

Adesso ci si chiede dove possa arrivare il prezzo di XRP in seguito a questo accordo: intanto la prevendita di SOLX vola a $28 milioni e diventa un buon punto di ingresso nel settore, viste le sue caratteristiche e il costo ancora basso.

Ripple raggiunge l’accordo finale con la SEC

Ripple pagherà 50 milioni di dollari e non 125 milioni di dollari, come multa dopo l’accordo raggiunto con la SEC: come parte dell'accordo, inoltre, la Securities and Exchange Commission ha anche richiesto che il giudice Analisa Torres revochi l'ingiunzione "obey the law" che era stata imposta a Ripple e che faceva parte della precedente sentenza.

Con questo accordo, Ripple recupererà 75 milioni di dollari dal deposito a garanzia, mentre la SEC tratterrà 50 milioni. Il Chief Legal Officer di Ripple, Stuart Alderoty, ha parlato di questo come dell’"ultimo incrocio di t e puntini sulle i", segnalando che questo è probabilmente l'ultimo aggiornamento sul caso.

Ha anche lasciato intendere che una volta che la Commissione della SEC avrà votato e la necessaria documentazione giudiziaria sarà depositata, il caso sarà ufficialmente chiuso.

Lo stesso CEO di Ripple, Brad Garlinghouse, aveva precedentemente annunciato che la SEC non avrebbe continuato il suo appello e, la scorsa settimana, la SEC ha accettato di abbandonare il suo appello senza alcuna condizione, permettendo così a Ripple di seguirne l'esempio.

Garlinghouse ha inoltre parlato apertamente del danno finanziario che l’azienda ha subito in seguito a questa causa, affermando che i procedimenti legali avevano potenzialmente consumato fino a 15 miliardi di dollari di valore per i possessori di XRP.

Ha anche criticato l'approccio aggressivo del presidente della SEC Gary Gensler alla regolamentazione del settore delle criptovalute. Ora che entrambe le parti hanno concordato di porre fine ai loro ricorsi, il caso SEC contro Ripple è destinato a concludersi, e molti si interrogano sulla traiettoria che adesso potrebbe intraprendere il prezzo di XRP.

Previsione del prezzo di XRP: dove arriverà il valore del token?

Dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ritirato il suo ricorso nella causa contro Ripple, la fiducia degli investitori aumenta e si apre la strada a un'ulteriore adozione istituzionale.

La chiarezza legale potrebbe anche aprire le porte a un fondo negoziato in borsa (ETF) spot su XRP, infatti diversi gestori patrimoniali hanno già presentato proposte simili alla SEC, confermando un crescente interesse per la criptovaluta.

Inoltre, si prevede che l'ambiente normativo sotto l'amministrazione Trump sarà più favorevole per le criptovalute, supportando ulteriormente l'espansione del mercato di Ripple. Di recente, Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ha recentemente evidenziato le crescenti partnership dell'azienda con banche e istituzioni finanziarie.

Ripple ha infatti ottenuto oltre 300 partnership istituzionali, posizionandosi come un'alternativa valida alla vecchia rete SWIFT. L'analista di criptovalute John Squire ha sottolineato che SWIFT, che elabora oltre 150 trilioni di dollari in transazioni al giorno, è diventato obsoleto a causa di commissioni elevate e tempi di liquidazione lenti.

Ora il prezzo del grafico di XRP da un mese riflette un forte slancio rialzista. Il livello di supporto del token a $ 1,97 è rimasto intatto e continua a essere scambiato sopra le sue medie mobili a 25 e 15 mesi. Storicamente, tale tendenza ha implicato un'alta probabilità di ulteriori guadagni .

Se XRP riesce a superare la sua resistenza di $ 3,40, allora il prossimo obiettivo, secondo gli analisti, è quello di $ 5. Una violazione riuscita sopra questo livello potrebbe spingere XRP nella scoperta del prezzo con livelli ancora più alti nel lungo termine.

Inoltre, il famoso analista del mercato delle criptovalute Egrag Crypto ha fissato ambiziosi obiettivi di prezzo per XRP, prevedendo un potenziale rally del 718% che potrebbe vedere l'asset raggiungere i 27 dollari.

Questa audace proiezione deriva non solo dalle ultime notizie su Ripple ma anche dai movimenti storici dei prezzi, in particolare dalla sua performance di breakout durante il ciclo rialzista 2017-2018.

Affinché il prezzo di XRP giustifichi una mossa così ampia, deve prima superare livelli di resistenza significativi. L'asset sta attualmente affrontando notevoli ostacoli a $ 2,62 e $ 3,00, con $ 3,40 come uno significativo. Il livello è il massimo locale dell'attuale ciclo rialzista e una rottura al di sopra di esso potrebbe essere il presagio di un rally più prolungato.

Fonte: EGRAG CRYPTO tramite X

Egrag Crypto non è l'unico a essere rialzista. Anche altri analisti di mercato, come Dark Defender e JAVON MARKS, hanno evidenziato la forza del mercato Ripple. Dark Defender ha recentemente notato che il registro Ripple ha rotto una linea di resistenza pluriennale alla fine del 2024, un segnale storicamente rialzista.

Nel frattempo, JAVON MARKS ha sottolineato che l'andamento del prezzo di Ripple assomiglia al suo modello del 2017, che ha preceduto un rally esplosivo. In aggiunta al caso rialzista, l'attività delle balene attorno a Ripple è aumentata in modo significativo.

L'analista di criptovalute Ali Martinez ha recentemente osservato che le grandi transazioni XRP sono aumentate, con quasi 6 miliardi di dollari di asset spostati dalle balene nelle ultime settimane.

Mentre le grandi transazioni possono segnalare una pressione di acquisto o vendita di XRP, l'aumento dell'attività delle balene spesso indica un interesse maggiore da parte degli investitori istituzionali.

XRP può raggiungere 27 dollari?

Nonostante le previsioni ambiziose, per Ripple raggiungere un prezzo di 27 dollari richiederebbe un'impennata della capitalizzazione di mercato senza precedenti. Con una valutazione in dollari di Ripple attualmente vicina a 140 miliardi di dollari, raggiungere tali livelli richiederebbe una valutazione di oltre 1,5 trilioni di dollari.

Sebbene non sia impossibile, ciò richiederebbe una combinazione di condizioni di mercato rialziste, una maggiore adozione e un ambiente normativo favorevole. Nel breve termine, la previsione del prezzo XRP dipende dalla rottura dei livelli di resistenza chiave.

Gli investitori devono stare attenti perché l'aumento dell'Open Interest nei future di XRP riflette una crescente volatilità. Sebbene esista la possibilità di un movimento parabolico, i trader devono gestire il rischio e considerare le condizioni di mercato prima di decidere di investire.

Ecco perché interessarsi alla nuova prevendita di Solaxy potrebbe essere una buona occasione per entrare nel settore con un piccolo investimento.

Solaxy vola a $28 milioni: questo nuovo progetto permette di entrare nel settore con un piccolo investimento

Solaxy (SOLX) punta alla creazione di una blockchain Layer 2, la prima di Solana, per migliorare la scalabilità della Layer 1 e offrire vantaggi come l’elaborazione delle transazioni off-chain, meno tasse, maggiore velocità e l’eliminazione dei tempi di inattività.

L’APY di staking al momento superiore al 140%, e disponibile sin dalla presale, spinge la prevendita in alto e suscita grande interesse in chi vuole entrare in un progetto a basso costo, visto che un SOLX al momento costa $0,001674.

Gli sviluppatori, per i quali sono pensati i toolkit modulari, saranno il fulcro della nuova blockchain e potranno realizzare nuove app, rendendo così la L2 attiva da subito.

Per partecipare alla prevendita di SOLX basterà visitare il sito web ufficiale del progetto, collegarvi il proprio crypto wallet e scambiare token ETH, BNB, SOL o usare una carta di credito bancaria.

