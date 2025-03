Sabato a Cuneo l'inaugurazione di Vjta, il nuovo centro benessere e salute

Un centro dove poter riscoprire sé stessi trovando benessere e salute. E' a questo che si dedicherà il nuovo centro Vjta, che sabato 29 marzo apre a Cuneo in via Quintino Sella.

Vjta offre un processo integrato di medicina naturale e terapie olistiche, che risponde a 3 P : Prevenzione, Personalizzazione, Potenziamento. La salute e il benessere profondo e duraturo sono il risultato dell’equilibrio della persona nella sua totalità di corpo, mente e anima.

Ispirandosi all’iconico albero della vita, VJTA ha creato 3 rami: LONGE’VJTA per l’arte sanitaria naturale, OLIVJTA per le terapie olistiche e di potenziamento fisico, UNIVJTA l’accademia, dove le persone possono imparare tecniche per migliorare la qualità della vita, o, apprendere la professione di operatore del benessere.

Con un'offerta innovativa la persona viene ascoltata, guidata, sostenuta in un percorso personalizzato, frutto di un approccio multidisciplinare, per raggiungere l'equilibrio desiderato.

Nel centro Vjta ogni persona può affrontare in modo naturale disturbi, patologie, ansia, stress e malesseri moderni, ormai comuni a tutte le età e generi. L’obiettivo finale è quello di vivere ogni giorno il proprio pieno potenziale e una LONGEVITA' FELICE con gioia ed energia.

Sono due le famiglie che hanno fondato il progetto insieme ad un imprenditore visionario illuminato e generoso: Elisabetta Beghelli, Project Manager, il figlio Michele osteopata, la famiglia Merante, Roberto da 32 anni medico chirurgo, specialista in medicina nucleare e d’urgenza, sua moglie Tiziana infermiera e insegnante da 30 anni di terapie olistiche energetiche, il figlio Fabio chinesiologo, specialista di posturologia.



LONGE’VJTA: ozonoterapia indolore, dolori articolari, ernie discali, agopuntura, stanchezza cronica, cefalea, sistema immunitario, microbiota intestinale, terapie anti invecchiamento, ringiovanimento viso, anticellulite, ansia, stress, supporto psicologico,nutrizione,medicina naturale.

OLIVJTA: osteopatia per donne, uomini, bambini, anziani; posturologia, chinesiologia, riflessologia, massaggi terapeutici e rilassanti, terapie caldo e freddo, pilates, yoga,shiatsu, ginnastica dolce, tai chi, bioenergia, reiki, cromoterapia, cristallopratica, bagno di suoni, amaca e movimento aereo, meditazione, esperienze immersive.

Come desiderio dei fondatori, molte persone in difficoltà e deboli saranno aiutate con progetti specifici di solidarietà. Vjta aiuta le persone a capire cosa è meglio per loro, grazie ad un ampio team di esperti e alla sinergia tra professionalità sanitaria e olistica. L’eccellenza a disposizione di tutti, per il benessere oltre la cura, tutto in un solo luogo in 500 mq in Cuneo centro, a 5 minuti dalla stazione, 5 minuti dal centro, 5 minuti dall’ospedale.