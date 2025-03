Alba, nell’ultimo appuntamento della “Rassegna incontri 2025” si parlerà di volontariato

L’incontro “Il volontariato ci piace” si terrà venerdì 11 aprile dalle ore 14.30 alle ore 16.30, alla Biblioteca Civica “G. Ferrero”. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Saranno ospiti il C.S.V. Centro Studi per il Volontariato di Cuneo, la Consulta del Volontariato del Comune di Alba e giovani volontari di Associazioni del territorio che illustreranno le opportunità e le peculiarità di realtà che operano in modo attivo ed efficace in vari ambiti.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Assessorato al Protagonismo Giovanile del Comune di Alba tramite l’Ufficio Informagiovani e in stretta collaborazione con la Biblioteca Civica “G. Ferrero”.

«Si conclude il ciclo della “Rassegna incontri 2025”, che ha visto alternarsi argomenti diversi tra loro ma tutti con un denominatore comune: tematiche di interesse giovanile – dichiara l’Assessora al Protagonismo Giovanile del Comune di Alba Lucia Vignolo. - Il volontariato è un supporto importante a tanti servizi che fornisce aiuto a chi lo riceve e arricchisce chi lo pratica. Auguriamo che la condivisione di esperienze dirette, in cui ragazzi raccontano come il volontariato incida positivamente nella loro vita, sia da stimolo per l’ingresso di nuovi giovani in questo mondo».