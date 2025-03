Chiusa Pesio, prorogata la mostra temporanea “Un tè per te”

Dato il successo e la straordinaria partecipazione del pubblico la mostra “Un tè per te”, collettiva di ceramiste, è stata prorogata fino a sabato 26 aprile. Aurora Vena, Susanna Locatelli, Stefania Mairano, Marina Rizzelli, Nadia Allario, Gabriella Pasini, Deborah Ciolli, Paola Rapetti, Alessandra Cavalli: una mostra tutta al femminile nella quale espongono 9 donne unite da una passione comune, la ceramica.

Ogni artista espone una propria interpretazione di un oggetto tanto semplice quanto poetico: la teiera. Questo oggetto simbolo di convivialità e di creatività, diventato il filo conduttore di questa mostra, rappresenta il lavoro e lo spirito di condivisione e di ricerca artistica.

La mostra nasce da un'idea germogliata durante una precedente esposizione organizzata presso la Galleria Circus di Genova. Le teiere esposte raccontano una storia attraverso la ceramica, ognuna interpretata in modo personale, c'è chi ha scelto uno stile più moderno e audace esplorando forme inusuali e dettagli innovativi, e chi invece ha abbracciato una visione più tradizionale, rispettando le linee classiche e le radici della ceramica. Tutto questo non è solo una celebrazione delle differenze artistiche, ma un invito a scoprire come la ceramica possa essere versatile. Soffermandosi sui dettagli, sulle forme, sulle texture, sui colori si capisce come ogni pezzo sia unico e parli una lingua propria.

La mostra ospitata nelle sale mostre temporanee del Complesso Museale “Cav. G. Avena”, Piazza Cavour 13, sarà visitabile fino a sabato 26 aprile con orario: dal mercoledì al sabato 9.30-12.00/15.30-17.30. Per info e prenotazioni visite guidate: Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com