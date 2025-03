Danza street, contemporanea e di sperimentazione per l’ultimo weekend di Green Days Festival

Il Green Days Festival organizzato da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero ha come focus non solo la sostenibilità ambientale, ma anche e soprattutto quella sociale. Per questa ragione, si inserisce all’interno del festival anche un evento unico, che coinvolge due personalità artistiche in due spettacoli unici.

Domani venerdì 28 marzo alle 21:30, in occasione dell’ultimo weekend della rassegna andranno in scena al teatro civico ( via palazzo di città 15) due titoli, in una serata di danza street, contemporanea e sperimentazione con le coreografie di Red Fry Hey sui temi della sostenibilità sociale.

La serata si aprirà con “Without”, un assolo in cui la distanza fisica tra l’interprete e il pubblico si interrompe nel momento in cui la ricerca dell’artista si interseca con il viaggio di chi assiste.

Seguirà “Illusion of Bliss” con le sei danzatrici, principalmente dedite alla street dance, della Sinapsi Italian Dance Company. Con basi di danza contemporanea e proiettate verso la sperimentazione, le danzatrici interpreteranno la storia di sei persone intrappolate in un circo,

Perché in Green Days Festival? "Quale miglior linguaggio della danza per esprimere le indicibili sfide e inimmaginabili difficoltà che deve superare la sostenibilità sociale per diventare sempre più diffusa? - affermano dal Ratatoj- La promozione del benessere, della giustizia e della coesione sociale, valori che possono garantire un futuro migliore per tutti.

Il costo del biglietto è di 7 euro, gratuito per soc3 ARCI. Prenotazioni qui:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvKXqYjONDexbYL29NC8jChrMwvrHKyN3HKWEDxkYqaR1bRA/viewform

info: www.greendaysfestival.it

Sempre per la rassegna all Teatro Magda Olivero di Saluzzo, domenica 30 marzo alle 16 verrà proiettato il film “Emma e il giaguaro nero” (2024) di Gilles de Maistre. Il costo del biglietto è di euro 3,5.

Un altro film “Intrecci etici” (2021) di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri verrà proiettato lunedì 31 marzo alle ore 21 al Cinema Teatro Olivero di Saluzzo, all’interno della stagione “Lunedì Cinema”, firmata Ratatoj APS. La pellicola, finalista al CineOff - Festival del cinema indipendente 2021, chiuderà il Green Days Festival.

La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo ed è un problema collettivo. A questo settore si attribuisce il 20% dello spreco globale di acqua, il 10% delle emissioni di anidride carbonica; non solo, l’85% dei vestiti prodotti finisce in discarica mentre solo l’1% viene davvero riciclato. Per non parlare dei prezzi bassi del fast fashion, dietro i quali si nascondono salari non equi e la mancanza di regolamentazioni a tutela dei lavoratori. Attraverso numerose testimonianze, il documentario racconta come in Italia sia in atto una rivoluzione per rendere il settore moda più sostenibile e più etico, a partire da un cambio delle strategie produttive.

Il costo del biglietto è di euro 7, gratuito per i soci ARCI.

Ratatoj e il Green Days Festival, attraverso il progetto Robin Wood, hanno adottato una parte del bosco di Ostana in alta Valle Po per proteggerne la biodiversità. Durante gli eventi si potrà contribuire con una "Forest Gift" per ampliare l'impatto del progetto e far crescere la foresta di comunità.

