"I colori del viaggio": la mostra fotografica di Giacomo Lorenzato a Scarnafigi

Si inaugura sabato 29 marzo alle 16 nella sala d’Arte Nino Parola, in piazza Parrocchia, 5 a Scarnafigi, la mostra “60 Anni di Fotografia nei Colori del Viaggio" di Giacomo Lorenzato. Le immagini saranno in esposizione dal 29 marzo al 27 aprile.

L'autore, Giacomo Lorenzato, si legge nelle note biografiche, classe 1940, saluzzese di nascita ma saviglianese di adozione, è sposato e padre di due figlie che condividono la sua passione per i viaggi e la fotografia. Nel 1969 fonda il Gruppo Grafico L’Artistica Savigliano che ha all’attivo, tra l’altro, un’intensa attività di stampa di libri d’arte e fotografici.



L’interesse di Lorenzato per la fotografia ha inizio nel corso dell’adolescenza, per poi crescere e trasformarsi in una grande passione a partire dal 1974, anno in cui riceve in regalo una macchina reflex che porta con sé in occasione di un viaggio in Egitto.

Da allora il desiderio mai pienamente appagato di realizzare lo scatto “perfetto”, unito all’interesse e alla curiosità per il mondo, le persone e la cultura dei paesi vicini e lontani, lo porta a compiere innumerevoli viaggi alla ricerca di momenti, colori, soggetti ed emozioni da fermare con l’obiettivo fotografico per preservarne la memoria.

Questa mostra raccoglie una parte piccola ma rappresentativa del grande patrimonio di immagini raccolto dall'autore in sei decenni di viaggi e fotografia, preziosa testimonianza di luoghi, persone e momenti di vita.

Orari di apertura : Sabato 29 marzo: ore 16-19 • Domenica 30 marzo: ore 9,30-13 e 14-19. Sabato 5 aprile: ore 15-19 • Domenica 6 aprile: ore 9,30-13 e 14-19. Sabato 12 aprile: ore 15-19 • Domenica 13 aprile: ore 9,30-13 e 14-19. Sabato 26 aprile: ore 15-19 • Domenica 27 aprile: ore 9,30-13 e 14-19. Ingresso libero.

L’esposizione è organizzata dalla Proloco di Scarnafigi, con il patrocinio del Comune in collaborazione con l’associazione Octavia e Lions club Scarnafigi Piana del Varaita.