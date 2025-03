I versi danteschi trasformati in visioni dall'artista Francesco Visentini in mostra al Museo civico della Stampa di Mondovì

Sabato 12 aprile alle ore 18.30 Noau Officina culturale inaugura presso il Museo civico della Stampa di Mondovì (piazza d’Armi, 2e) la mostra Inferno, oltre la selva oscura dell’artista bresciano Francesco Visentini.

Organizzata in collaborazione con il Museo della Stampa di Artogne (Brescia), con il patrocinio del Comune di Mondovì e grazie al contributo della Fondazione CRC, la mostra, visitabile fino a domenica 18 maggio, propone un percorso che conduce il visitatore in un viaggio visivo oltre la selva oscura attraverso 34 linoleografie corredate da altrettanti testi, composti grazie a un confronto dell’artista con tre scrittori - Andrea Crescini, Andrea Pasinetti e Marco Guerini - che hanno dato nuova veste ai versi danteschi. Le splendide opere, stampate negli spazi e con le macchine del Museo della Stampa di Artogne, restituiscono una visione contemporanea dell’Inferno dantesco. L’inaugurazione è a ingresso libero, l’accesso alla mostra è a pagamento; il dettaglio delle modalità di fruizione è disponibile sul sito www.museostampamondovi.it.

La mostra segna un altro passo avanti nel cammino di Noau Officina culturale nell'ambito del piano di gestione del Museo civico della Stampa, con il coinvolgimento di artisti di fama nazionale e internazionale che, oltre a esporre le loro opere, proporranno laboratori dedicati, pensati per valorizzare gli atout del museo. Ne è un esempio il laboratorio di incisione su linoleum e stampa al torchio calcografico che Visentini terrà sabato 12 aprile dalle 133,30 alle 18.

Il laboratorio ha un costo di 35 euro a persona; per partecipare non serve alcuna abilità pregressa, bastano curiosità e voglia di mettersi in gioco. Info e prenotazioni entro venerdì 11 aprile, scrivendo a info@museostampamondovi.it. Inoltre, da sabato 19 aprile a sabato 17 maggio, il Museo civico della Stampa propone una serie di laboratori per bambini, famiglie e appassionati di stampa artistica con tecnica di incisione per la creazione di figure e paesaggi e stampa al torchio nei laboratori del Museo, a cura dello staff del Museo. Il costo del laboratorio è di 5 euro e comprende l’ingresso alla mostra temporanea e l’ingresso scontato al Museo. I laboratori si terranno sabato 19 e 26 aprile e sabato 3, 10 e 17 maggio dalle 15 alle 17. Il Museo è aperto al pubblico il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 18, il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18) e sarà possibile effettuare la visita guidata, al piano terra e superiore, alle ore 10, 15 e 17.

Per informazioni e per prenotazioni dei laboratori è possibile telefonare al 334/7059307 o scrivere a info@museostampamondovi.it

FRANCESCO VISENTINI

Classe 1991, Visentini si è diplomato in Scultura Pubblica Monumentale presso l'Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia e ha esposto le sue opere in Italia e all’estero. Scultore e artista visivo, porta al Museo civico della stampa di Mondovì il lavoro Inferno, un progetto nato durante la pandemia che prende ispirazione dall’inferno dantesco, come racconta lo stesso Visentini: “Tutto è nato durante il lockdown per questioni molto contingenti: in casa avevo pochi libri, tra cui l'edizione scolastica della Commedia, e una ventina di vecchie lastre di linoleum scovate anni prima nella soffitta di una scuola. Allora ho cominciato a rileggere l'Inferno e ad abbozzare qualche disegno”.

Inferno è stato solo il primo atto: “Nel settembre 2021 abbiamo presentato l'Inferno nella chiesa di San Zenone all'Arco di Brescia: 34 linoleografie e 34 testi, in cinque esemplari. L'esposizione ha avuto successo, quindi siamo andati avanti: nel giugno 2024 abbiamo presentato il Purgatorio nel Torrazzo di Cremona (le stampe erano esposte lungo i 502 gradini della torre campanaria più alta d'Italia), e il Paradiso sarà presentato alla Biblioteca Classense di Ravenna nel settembre 2025”.