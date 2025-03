Il ricco programma di Resistenze 2025, una rassegna culturale tra memoria storica e riflessione sul presente

Cuneo ospiterà la nuova edizione di Resistenze, un ricco calendario di eventi dedicato alla memoria della lotta al nazifascismo e ai valori della democrazia. L’edizione di quest’anno, intitolata “Resistenze… è libertà”, si svolgerà nel mese di aprile in diversi punti della città, proponendo workshop, incontri, spettacoli e mostre fotografiche. La parola scelta come tema celebra la vittoria sulla negazione delle libertà imposta dal fascismo, ricordando che la democrazia di oggi nasce dalla Resistenza e che la libertà, per essere autentica, deve essere condivisa, difesa e coltivata ogni giorno. L’evento è organizzato da Lhi Balòs Aps e NOAU | Officina culturale con il patrocinio e il sostegno del Comune di Cuneo e la collaborazione di istituzioni, associazioni culturali e scuole locali, con l’obiettivo di connettere passato e presente attraverso un dialogo costruttivo e creativo.

La rassegna si aprirà martedì 1° aprile con "I Bastonatori", un workshop artistico curato dal Collettivo Franco di Bologna e gli studenti del Liceo Artistico di Cuneo. Le installazioni realizzate durante il workshop saranno inaugurate nel centro città e resteranno esposte in punti chiave come piazza Europa, corso Dante e largo Audiffredi. Sabato 5 aprile spazio alla seconda edizione della “Biciclettata Resistente”, un tour in bici attraverso i luoghi della Resistenza raccontati dal direttore dell’ISR Gigi Garelli. Nella prima metà del mese sono in programma anche eventi dedicati alla musica, come quello di venerdì 11 aprile al palazzo della Barra di Ferro a ottant’anni dall’insurrezione di Cuneo, che vedrà esibirsi le classi di musica pop e jazz del conservatorio di musica di Cuneo, intervallate dalle letture di Miriam Rubeis.

Tra i momenti di riflessione spiccano tre ospiti di rilievo nazionale. Si tratta di un ciclo di incontri, battezzato “Resistenze di oggi – Informare per Resistere”, organizzato dal Centro culturale don Aldo Benevelli dell’associazione partigiana Ignazio Vian: il primo appuntamento sarà con Pierluigi Bersani. L’ex deputato, oggi presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Piacenza, interverrà mercoledì 2 aprile, presso lo Spazio Varco, sul tema "Costituzione e Democrazia a 80 anni dalla Liberazione". Giovedì 10 aprile, allo Spazio incontri della Fondazione CRC, lo storico torinese Gianni Oliva terrà una lezione sul tema "Fascismo e antifascismo. Una nazione che non ha fatto i conti con il ventennio". Martedì 15, ancora a palazzo Vitale, toccherà allo storico e politologo Marco Revelli parlare dell’argomento "Resistenza e nuove Resistenze”.

Gli appuntamenti culturali includono la presentazione di tre libri dedicati alla Resistenza. Tra questi il volume di Franco Brunetta “I ragazzi che volarono l’aquilone. Indagine su una formazione partigiana”. L’ appuntamento è per giovedì 3 aprile alle 17.30 al Museo Casa Galimberti. Un altro incontro prevede la presentazione del libro “Don Giuseppe Borsotto, Giusto di Israele” scritto da Luca Lanave, venerdì 11 aprile alle 18, sempre presso palazzo Osasco, a cura dell’ACLI Cuneese APS. Il lavoro di Lanave è dedicato al contributo della società civile e del mondo cattolico alla Resistenza in provincia di Cuneo. Last but not least, il libro "Tancredi Dotta Rosso, mio padre" di Margherita Dotta Rosso, che verrà presentato martedì 29 aprile alle 18, ancora una volta presso il museo dedicato all’eroe della Resistenza.

Da non perdere, la mostra fotografica "Liberazioni 25 Aprile 1945", ospitata dall’Istituto Storico della Resistenza presso la sala CDT, che racconta attraverso scatti d’epoca le diverse realtà provinciali durante i gironi della liberazione dal nazifascismo. L’esposizione sarà visitabile nella seconda metà di aprile dal lunedì al giovedì (8.30-12.30, 14.30-18) e il venerdì mattina. Da segnare in agenda anche la mostra "Libera Azione", un tributo a Umberto Mastroianni e al suo Monumento Nazionale alla Resistenza sito nell’omonimo parco, visibile tutti i venerdì, sabato e domenica di aprile – dalle 15.30 alle 19 - presso palazzo Samone.

Tra gli eventi clou, la Fiaccolata della Libertà di giovedì 24 aprile, che sarà accompagnata dall’orazione dello storico Carlo Greppi, alla quale seguiranno l’esibizione del collettivo di cantautrici “Canta fino a Dieci” - composto da Anna Castiglia, Cheriach Re, Francamente, Irene Buselli e Rosanna De Pace e lo spettacolo di stand-up comedy di Giorgia Mazzuccato. La serata si concluderà con il concerto della Funky Club Orchestra.

Il mattino seguente, venerdì 25 aprile, si terrà la commemorazione istituzionale dell’80esimo Anniversario della Liberazione. La sera, alle 21, al Teatro Toselli, spazio allo spettacolo "Le strade ricordano… il cammino della libertà". Inoltre, il 26 aprile la Sala San Giovanni ospiterà lo spettacolo teatrale "Le Tre Medaglie" e il 29 aprile alla Fondazione Peano verrà inaugurata la mostra "Le Ali della Libertà", frutto del lavoro degli studenti del Liceo Artistico Ego Bianchi. Nelle prossime settimane verranno comunicati ulteriori dettagli sulla programmazione relativa agli ultimi eventi della rassegna.