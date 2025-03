"InTESI" a Dogliani: due incontri dedicati ai giovani laureati

Il Comune di Dogliani, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi”, organizza “InTESI”, due incontri dedicati ai giovani laureati del nostro territorio.

L’iniziativa, oltre a diffondere la conoscenza di tematiche e approfondimenti su realtà attuali e che interessano anche il nostro territorio, intende offrire alla comunità l’opportunità di confrontarsi con le più recenti ricerche scientifiche e accademiche, esplorando ambiti diversi grazie alle tesi di Laurea di cinque brillanti neolaureati doglianesi e dei paesi limitrofi. Il titolo dell’iniziativa, “inTesi”, riflette proprio questo intento, giocando sul significato del verbo “intendere”, ovvero afferrare, capire, comprendere.

Nell’ottica di una forma di riconoscimento circolare si vuole, inoltre, permettere ai giovani del territorio di presentare il risultato del lavoro svolto nel corso dei loro studi e i risultati delle loro ricerche e, nello stesso tempo, permettere alla cittadinanza di conoscere esperienze virtuose di ragazzi che hanno completato il loro percorso di studi accademici.

L’intento è quello valorizzare il diritto all’istruzione e diffondere una cultura che promuova lo studio come percorso di crescita non solo professionale ma anche personale.

Gli incontri si terranno sabato 5 aprile e sabato 12 aprile 2025 alle ore 16.00, presso la Biblioteca Civica “Luigi Einaudi” del Comune di Dogliani.



Sabato 5 aprile 2025

Il primo appuntamento fissato per sabato 5 aprile 2025 vedrà intervenire Arianna Boggione e Aurora Battaglia.

Arianna Boggione, laureata in Direzione d’Impresa, Marketing e Strategia, Management ed Economia, Università degli studi di Torino, presenterà i risultati delle sue ricerche attraverso l’esposizione della sua tesi dal titolo “ Analisi del grado di felicità dei lavoratori e degli adolescenti in Italia: implicazioni per le aziende di oggi e di domani”: il lavoro è volto ad individuare una fotografia del grado di felicità dei lavoratori delle aziende in Italia e di un gruppo di studenti italiani. L’obiettivo della tesi è quello di comprendere quale sia la situazione odierna di questi due gruppi di persone proponendo alcune soluzioni per migliorare il benessere degli individui in collaborazione con la Fondazione della Felicità ETS.

Aurora Battaglia, laureata in Comunicazione Internazionale per il Turismo, dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, Università degli studi di Torino, esporrà i risultati del suo lavoro accademico mediante la presentazione della sua tesi dal titolo “ Il Presepe Vivente di Dogliani, una tradizione ben riuscita ”: l’elaborato, attraverso il tema dei beni culturali, tratta in primis il patrimonio di cui l’evento fa parte e nel contempo fornisce un’analisi approfondita della manifestazione del Presepe Vivente, esplorando i suoi risvolti antropologici e sociali, come l’impegno dei partecipanti e degli organizzatori nel preservare la tradizione, pur con una costante ricerca di novità.



Sabato 12 aprile 2025

Il secondo incontro previsto per sabato 12 aprile 2025 avrà come relatori Luca Delpiano, Gianluca Mittone e Nicoletta Fornasero.

Luca Delpiano, laureato al Dams Università degli studi di Torino, presenterà il suo lavoro accademico esponendo la sua tesi dal titolo “Lo scarto unificante. L’immagine-tempo del cinema Underground” : la tesi si propone di analizzare come il cinema possa offrire differenti modalità di vivere il tempo; verrà analizzato il rapporto tra cinema e fotografia prendendo come spunto un fotoromanzo realizzato partendo dagli scatti di Giovanni Tomatis, storico cineoperatore del muto torinese vissuto a Dogliani nel secolo scorso.

Gianluca Mittone, laureato in Informatica, Università degli studi di Torino, Corso di Dottorato in “Modeling and Data Science”, esporrà i risultati del suo lavoro accademico mediante la presentazione della sua tesi dal titolo “ Allargando gli orizzonti dell’apprendimento federato: tre approcci innovativi all’intelligenza distribuita ”: l’intelligenza artificiale sta rimodellando la società, creando tensioni tra la privacy dei dati e il loro sfruttamento commerciale. La tesi presenta tre soluzioni innovative per evitare lo scambio dei dati garantendo forti proprietà di privacy.

Nicoletta Fornasero, laureata presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo in strumenti a percussione, presenterà la sua tesi dal titolo “La Banda: genesi del progetto “GIOVANINBANDA” e la nascita della Banda Musicale Giovanile del Piemonte (BMGP)” : un’analisi della nascita e dell’evoluzione della banda e approfondimento sull’uso delle percussioni nella letteratura bandistica; con un focus delle attività promosse dalle associazioni bandistiche che riuniscono giovani appassionati provenienti da formazioni di tutto il Piemonte e a livello nazionale.

Per informazioni: Biblioteca Civica 0173 70210